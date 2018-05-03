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14:59 (мск), источник: АиФ Уфа

25-летний парень из Башкирии за день совершил три разбоя

Злоумышленник задержан и заключён под стражу.

В Нефтекамске задержали 25-летнего подозреваемого в трёх разбойных нападениях, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Днём из цветочного магазина по проспекту Комсомольскому сообщили об ограблении в полицию. Оперативники выяснили, что в магазин забежал мужчина с накинутым на голову капюшоном. Разбойник угрожал ножом и забрал из кассы 1400 рублей.

Пока полиция работала на месте происшествия, поступило второе сообщение о разбойном нападении на цветочный магазин на улице Социалистической. В этот раз злоумышленнику не смог забрать деньги — продавец напугала его криками о помощи, и разбойник сбежал.

Вскоре в полицию заявили о нападении в продуктовый киоск по улице Ленина. Здесь грабителю забрать деньги помешали покупатели.

«Приметы нападавшего по всем фактам оказались одни и те же. По ним были организованы комплексные розыскные мероприятия», — рассказал заместитель начальника отдела уголовного розыска майор полиции Радик Лукманов.

Через некоторое время полицейские заметили прохожего, похожего по приметам на нападавшего. При задержании мужчина начал размахивать ножом.

25-летний нефтекамца доставили в дежурную часть. У него изъяты вещественные доказательства. Продавцы магазинов опознали в нем разбойника.

По трем фактам разбоя отделом возбуждены уголовные дела. Задержанный содержится под стражей.

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