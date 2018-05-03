Из-за короткого замыкания из казанской гостиницы «Регина» эвакуировали 96 человек
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Около полудня на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о пожаре в гостинице «Регина», сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Около полудня на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о пожаре в гостинице «Регина», сообщили ИА «Татар-информ» в
Инцидент произошел в здании № 70 по Центральной улице в казанском поселке Петровский. Персонал самостоятельно эвакуировал из гостиницы 96 человек до появления огнеборцев.
На месте сотрудники МЧС выяснили, что в офисе на первом этаже случилось короткое замыкание слаботочной системы без пожара. В результате инцидента никто не пострадал.