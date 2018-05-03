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15:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Из-за короткого замыкания из казанской гостиницы «Регина» эвакуировали 96 человек

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Около полудня на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о пожаре в гостинице «Регина», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в здании № 70 по Центральной улице в казанском поселке Петровский. Персонал самостоятельно эвакуировал из гостиницы 96 человек до появления огнеборцев.

На месте сотрудники МЧС выяснили, что в офисе на первом этаже случилось короткое замыкание слаботочной системы без пожара. В результате инцидента никто не пострадал.

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