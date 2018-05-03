Арестован глава управления ГАСК акимата СКО

«25 апреля Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по СКО АДГСиПК задержан с поличным руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области, получивший 300 тысяч тенге в качестве взятки от представителя юридического лица за положительное заключение проверки», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что 27 апреля с санкции суда подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Отметим, другого бывшего руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата СКО Валерия Затая осудили в 2017 году. Его оштрафовали на 30 миллионов тенге. Вина подсудимого была установлена и доказана.