Арестован глава управления ГАСК акимата СКО
Арестован руководитель Управления государственного
Арестован руководитель Управления государственного
«25 апреля Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по СКО АДГСиПК задержан с поличным руководитель Управления государственного
Сообщается, что 27 апреля с санкции суда подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.
Отметим, другого бывшего руководителя Управления государственного
Отмечалось, что 1 500 долларов он получил от предпринимателя за выдачу лицензии на проведение