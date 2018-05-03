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15:21 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: пожар на складе под Харьковом начался из-за наезда танка на взрывчатку

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Пожар и серию взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство, сообщил в четверг источник в министерстве обороны Украины телеканалу «112 Украина».

Источник: РИА Новости

Ранее в областном управлении госслужбы по ЧС РИА Новости сообщили что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар. Эту информацию подтвердил Генштаб ВС Украины, отметив, что он начался из-за загорания сухой травы.

«По данным источника, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство, произошел взрыв и пожар, который в свою очередь вызвал серию новых взрывов боеприпасов», — сообщил телеканал.

При этом руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВС Украины Богдан Сенык в эфире телеканала заявил, что у него нет информации о наезде танка на взрывное устройство.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и |Град.

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