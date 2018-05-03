СМИ: пожар на складе под Харьковом начался из-за наезда танка на взрывчатку

Источник: РИА Новости

Ранее в областном управлении госслужбы по ЧС РИА Новости сообщили что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар. Эту информацию подтвердил Генштаб ВС Украины, отметив, что он начался из-за загорания сухой травы.

«По данным источника, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство, произошел взрыв и пожар, который в свою очередь вызвал серию новых взрывов боеприпасов», — сообщил телеканал.

При этом руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВС Украины Богдан Сенык в эфире телеканала заявил, что у него нет информации о наезде танка на взрывное устройство.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.