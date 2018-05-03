В Омской области нашли мертвым 18-летнего парня, пропавшего в январе

В Омской области нашли мертвым 18-летнего молодого человека из поселка Тевриз. Его хватились еще в январе: парень по имени Анатолий вышел 8 января и как в воду канул. Жители населенного пункта прочесывали местность, но безуспешно — за 4 месяца поисков не удалось найти никаких следов.

Сегодня пришло печальное известие: пропавший найден мертвым. Родители сельчанина отправились на опознание, а Следственный комитет выясняет, что случилось с погибшим.