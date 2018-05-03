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15:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области нашли мертвым 18-летнего парня, пропавшего в январе

Тело обнаружили в лесу, в 1,5 километрах от дома.

В Омской области нашли мертвым 18-летнего молодого человека из поселка Тевриз. Его хватились еще в январе: парень по имени Анатолий вышел 8 января и как в воду канул. Жители населенного пункта прочесывали местность, но безуспешно — за 4 месяца поисков не удалось найти никаких следов.

Сегодня пришло печальное известие: пропавший найден мертвым. Родители сельчанина отправились на опознание, а Следственный комитет выясняет, что случилось с погибшим.

По неподтвержденной информации, молодого человека нашли в лесу, в полутора километрах от дома. Родные утверждают, что в январе, когда шли поиски Анатолия, это место прочесывали, причем осадков не было, и тело не могло занести снегом. Как погиб парень и была ли смерть насильственной, выясняют силовики.

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