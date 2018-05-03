Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Мария Кожевникова призвала запретить детям компьютерные игры
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Эксперт заявил о встрече С-300 с ВВС Израиля после удара ракетами
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
15:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

Катамаран с туристами намотало на дерево, семеро человек упали в реку

Им удалось добрать до небольшого островка, откуда их вывезли спасатели.

Катамаран, в котором находились семеро туристов, намотало на затопленное дерево на реке Бабка.

В краевой службе спасения рассказали, что инцидент произошёл в праздничные дни. Вечером семеро туристов — два молодых человека и девушка — отправились на сплав по реке Бабка. Они спустили катамаран неподалёку от посёлка Октябрьский.

«Летом Бабка довольно спокойная река. Но в условиях таяния снега весной превращается в бурный поток мутной воды и местами очень сильно разливается. Река имеет многократные повороты и извилины. Условия прохождения маршрута приближены к экстремальным. Требуется максимальное внимание, специфические знания, сноровка и определенное умение для обеспечения безопасного похода по воде», — рассказали спасатели.

Между посёлками Октябрьский и Кукуштан туристы наткнулись на затопленное дерево. Так как вода в этом месте образует бурный поток, катамаран практически намотало на него. Всё туристы оказались в воде. На всех были одеты спасательные жилеты, поэтому группе удалось удержаться на поверхности реки и добраться до небольшого островка в центре потока. Туристы развели костёр, чтобы согреться и стали ждать помощи. На их поиски отправились спасатели.

«С группой, терпящей бедствие, постоянно поддерживалась связь. Оперативный дежурный краевой службы спасения давал советы, как вести себя в экстремальной ситуации», — пояснили в службе спасения. — «Через три километра по течению спасателям удалось обнаружить людей, находящихся на острове среди разливающейся реки. Поверхность острова быстро скрывалась под водой. Спасатели приняли решение вывозить туристов по два человека».

Спасательная операция продлилась два с половиной часа. Все спасённые промокли и замерзли, переохлаждения не получили. От дальнейшей эвакуации туристы отказались.

Все новости региона
Тест. Узнай советский фильм по крылатой фразе
В Сирии разбился российский истребитель
Испанский курорт привлек к рекламе колумбийского киллера
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Из-за скандала Нобелевскую премию по литературе могут не вручить
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Кабмин перенес завершение работ по безопасности Крымского моста
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Microsoft Build 2018: чем нас удивит гигант из Редмонда? Конференция пройдет с 7 по 9 мая в Сиэтле.
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь