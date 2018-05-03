Катамаран с туристами намотало на дерево, семеро человек упали в реку

Катамаран, в котором находились семеро туристов, намотало на затопленное дерево на реке Бабка.

В краевой службе спасения рассказали, что инцидент произошёл в праздничные дни. Вечером семеро туристов — два молодых человека и девушка — отправились на сплав по реке Бабка. Они спустили катамаран неподалёку от посёлка Октябрьский.

«Летом Бабка довольно спокойная река. Но в условиях таяния снега весной превращается в бурный поток мутной воды и местами очень сильно разливается. Река имеет многократные повороты и извилины. Условия прохождения маршрута приближены к экстремальным. Требуется максимальное внимание, специфические знания, сноровка и определенное умение для обеспечения безопасного похода по воде», — рассказали спасатели.

Между посёлками Октябрьский и Кукуштан туристы наткнулись на затопленное дерево. Так как вода в этом месте образует бурный поток, катамаран практически намотало на него. Всё туристы оказались в воде. На всех были одеты спасательные жилеты, поэтому группе удалось удержаться на поверхности реки и добраться до небольшого островка в центре потока. Туристы развели костёр, чтобы согреться и стали ждать помощи. На их поиски отправились спасатели.

«С группой, терпящей бедствие, постоянно поддерживалась связь. Оперативный дежурный краевой службы спасения давал советы, как вести себя в экстремальной ситуации», — пояснили в службе спасения. — «Через три километра по течению спасателям удалось обнаружить людей, находящихся на острове среди разливающейся реки. Поверхность острова быстро скрывалась под водой. Спасатели приняли решение вывозить туристов по два человека».