Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сергей Жуков готов оставить сцену ради детей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Ольгу Бузову высмеяли за странные брови
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
А кто их пустит?: в РФ ответили на планы Астаны открыть порты США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Ксения Собчак стала копией матери
Натали рассказала о пластике
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
16:06 (мск), источник: Sputnik.by

Дело обвиненных во взятках чиновников Минтранса и КГК отправили в суд

По данным следствия, почти два года коммерческие структуры из РФ и Казахстана давали взятки за право проезда большегрузных автомобилей по территории Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Транспортной инспекции Минтранса и бывшего заместителя начальника управления Департамента финансовых расследований Комитет госконтроля (ДФР КГК), сообщили в надзорном ведомстве.

Читайте также
Суд вынес приговор по делу о взятках в ФСЗН и Нацбанке

Данные лица были задержаны в апреле 2017 года по подозрению в том, что с 2015 года за взятки выдавали разрешения для России и Казахстана на проезд грузовых автомобилей. В отношении них были возбуждены уголовные дела за получение взяток, мошенничество и подстрекательство к даче взяток.

«Уголовное дело было расследовано главным следственным управлением СК. Оно направлено в суд Партизанского района Минска», — сообщили Sputnik в четверг в Генпрокуратуре.

Там утончили, что примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей прокурор оставил без изменения.

«В ходе предварительного расследования было установлено, экс-сотрудник Минтранса от представителей частных компаний получил взяток и материальных ценностей на общую сумму 890 рублей. Покушался на получение взятки не менее 50 долларов США, однако правоохранительные органы пресекли его противоправную деятельность», — сказали в Генпрокуратуре.

Экс-сотрудник УДФР обвиняется в том, что осуществлял посреднические функции между взяткополучателем и коммерсантами, кроме этого, часть незаконного вознаграждения оставлял себе.

По данным следствия, он получил в шесть приемов 600 долларов, при получении очередных 100 долларов был задержан оперативниками, сообщили в генпрокуратуре.

Все новости региона
 Элитную школу в Гродно ликвидируют из-за отмены экзаменов в пятые классы
Мимы, Despacito и передвижная радиостудия Sputnik — как открылась выставка СМИ
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Раскрыты самые популярные методы вывода денег из России
В Германии началось строительство участка «Северного потока-2»
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Из-за скандала Нобелевскую премию по литературе могут не вручить
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь