Дело обвиненных во взятках чиновников Минтранса и КГК отправили в суд
По данным следствия, почти два года коммерческие структуры из РФ и Казахстана давали взятки за право проезда большегрузных автомобилей по территории Беларуси.
По данным следствия, почти два года коммерческие структуры из РФ и Казахстана давали взятки за право проезда большегрузных автомобилей по территории Беларуси.
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Транспортной инспекции Минтранса и бывшего заместителя начальника управления Департамента финансовых расследований Комитет госконтроля (ДФР КГК), сообщили в надзорном ведомстве.
Данные лица были задержаны в апреле 2017 года по подозрению в том, что с 2015 года за взятки выдавали разрешения для России и Казахстана на проезд грузовых автомобилей. В отношении них были возбуждены уголовные дела за получение взяток, мошенничество и подстрекательство к даче взяток.
«Уголовное дело было расследовано главным следственным управлением СК. Оно направлено в суд Партизанского района Минска», — сообщили Sputnik в четверг в Генпрокуратуре.
Там утончили, что примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей прокурор оставил без изменения.
«В ходе предварительного расследования было установлено,
По данным следствия, он получил в шесть приемов 600 долларов, при получении очередных 100 долларов был задержан оперативниками, сообщили в генпрокуратуре.