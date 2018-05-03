Дело обвиненных во взятках чиновников Минтранса и КГК отправили в суд

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Транспортной инспекции Минтранса и бывшего заместителя начальника управления Департамента финансовых расследований Комитет госконтроля (ДФР КГК), сообщили в надзорном ведомстве.

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Данные лица были задержаны в апреле 2017 года по подозрению в том, что с 2015 года за взятки выдавали разрешения для России и Казахстана на проезд грузовых автомобилей. В отношении них были возбуждены уголовные дела за получение взяток, мошенничество и подстрекательство к даче взяток.

«Уголовное дело было расследовано главным следственным управлением СК. Оно направлено в суд Партизанского района Минска», — сообщили Sputnik в четверг в Генпрокуратуре.

Там утончили, что примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей прокурор оставил без изменения.

«В ходе предварительного расследования было установлено, экс-сотрудник Минтранса от представителей частных компаний получил взяток и материальных ценностей на общую сумму 890 рублей. Покушался на получение взятки не менее 50 долларов США, однако правоохранительные органы пресекли его противоправную деятельность», — сказали в Генпрокуратуре.

Экс-сотрудник УДФР обвиняется в том, что осуществлял посреднические функции между взяткополучателем и коммерсантами, кроме этого, часть незаконного вознаграждения оставлял себе.