Авиаэксперт: «Если бы даже была стая птиц, есть несколько секунд, чтобы катапультироваться»

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны считают, что причиной крушения российского Су-30СМ над морем в Сирии могла стать попавшая в двигатель птица. Оба пилота погибли.

Почему экипаж не катапультировался, пока неясно, говорит авиаэксперт, кандидат технических наук, экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич:

«Это случается, но надо понимать, что если, допустим, птица размером с воробья, то двигатель может ее “пережевать”. Если это, допустим, голубь и крупнее, то это потеря двигателя: помпаж, разрушение компрессора, двигатель выходит из строя. У самолета два двигателя. Если он взлетал, то, скорее всего, летел на форсаже».

Поэтому для того, чтобы наблюдалась такая картина, которую мы видим, должно было быть две крупные птицы, которые должны попасть сразу в оба двигателя — только тогда самолет уже начинает падать.

«Второе: если даже, допустим, гусь или какой-нибудь баклан попадает в фонарь, в любом случае, летчики сидят друг за другом тандемом, то есть второй летчик остается. Здесь непонятно, почему ни один из пилотов не катапультировался и не попробовал это сделать. Катапульта на этих типах самолетов одна из самых совершенных в мире, если не самая совершенная».

Это кресло серии К-36, совершенно автономный агрегат, и если перед взлетом не забыли выдернуть чеку, то это самый надежный агрегат в самолете, который работает совершенно автономно. Оно так спроектировано: если самолет, допустим, в воздухе подбитый, вообще просто кусок железа, где ничего не работает, то летчик дергает за ручки между ног, и кресло катапультируется. Почему этого не произошло, непонятно. Это доли секунды, но у летчика все равно было понимание того, что самолет уже падает.

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«Можно привести пример очень хрестоматийный, когда Квочур Анатолий катапультировался на очень маленькой высоте в Ле Бурже во время демонстрационного полета с МиГ-29. Там была очень маленькая высота, он словил птицу в один из двигателей, но так как он демонстрировал пролет на минимальной скорости, то самолет свалился на крыло, и просто не хватило нескольких секунд, чтобы второй оставшийся двигатель вышел на обороты. Поэтому самолет падал, но летчик все равно катапультировался практически в нескольких сотнях метров от земли, причем параллельно земле, и катапульта его спасла».

Здесь они шли на взлете, соответственно, двигатель был либо на форсаже, либо на взлетном режиме. Если бы самолет попал и в стаю птиц, она забила бы оба двигателя — все равно у летчиков есть несколько секунд на то, чтобы катапультироваться. Вадим Лукашевич авиаэксперт