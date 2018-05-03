Татьяна Фельгенгауэр рассказала, как на нее напали в редакции «Эха Москвы»

Источник: РИА Новости

При этом, по ее словам, она не видела лицо нападавшего, а о том, что это Борис Гриц, журналистка узнала в больнице из газеты.

«Я сидела боком, смотрела в телефон, и вдруг меня схватили за шею, я подумала сначала, что меня кто-то так хотел поприветствовать, но потом мою голову развернули, и я получила удар чем-то тонким и острым, типа резака, потом меня полоснули по шее», — сообщил Фельгенгауэр.

При этом сам Гриц заявлял в суде, что якобы не пытался убить журналистку. Свои действия мужчина объяснял тем, что Фельгенгауэр якобы преследовала его. Психолого-психиатрическая экспертиза признала, что в момент ЧП он не сознавал, что творит, и посему нуждается в принудительном лечении.