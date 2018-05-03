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17:39 (мск), источник: РИА Новости

Татьяна Фельгенгауэр рассказала, как на нее напали в редакции «Эха Москвы»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр в четверг рассказала в Пресненском суде Москвы, как ее пытались убить в редакции: «Меня схватили за шею…, голову развернули, и я получила удар чем-то тонким и острым».

Источник: РИА Новости

При этом, по ее словам, она не видела лицо нападавшего, а о том, что это Борис Гриц, журналистка узнала в больнице из газеты.

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«Я сидела боком, смотрела в телефон, и вдруг меня схватили за шею, я подумала сначала, что меня кто-то так хотел поприветствовать, но потом мою голову развернули, и я получила удар чем-то тонким и острым, типа резака, потом меня полоснули по шее», — сообщил Фельгенгауэр.

При этом сам Гриц заявлял в суде, что якобы не пытался убить журналистку. Свои действия мужчина объяснял тем, что Фельгенгауэр якобы преследовала его. Психолого-психиатрическая экспертиза признала, что в момент ЧП он не сознавал, что творит, и посему нуждается в принудительном лечении.

На основе этого вывода, следствие попросило направить Грица в психбольницу.
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