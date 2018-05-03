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16:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мама погибшей студентки МГИМО опубликовала пронзительный пост в соцсети

Девушка скончалась в больнице спустя 20 дней после падения из окна.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Мама студентки из Казахстана, погибшей в результате падения из окна Международного государственного института международных отношений (МГИМО), опубликовала пост в социальной сети.

«Любовь. Сердце. Жизнь моя. Прости», — написала Жанна Ахметова на своей странице в Instagram.

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Как сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь вуза Виктория Калашникова, МГИМО готов оказать помощь родным и близким погибшей Томирис Байсафа.

«Эта трагедия. Мы разделяем эту скорбь. Мы будем помогать во всем, о чем попросит семья, родные и близкие. Руководство университета постоянно с ними на связи, и любую помощь, которая потребуется, мы окажем», — сообщила Калашникова.

В четверг смерть 21-летней студентки Томирис Байсафа, которая выпала из окна здания Международного государственного института международных отношений, подтвердили в московском НИИ им. Склифософского.

В пресс-службе МИД Казахстана рассказали, что сейчас в ведомстве занимаются организацией доставки тела погибшей на родину.

Казахстанка, по словам очевидцев, 13 апреля разговаривала со студентом другого учебного заведения, уроженцем Дагестана, с которым, по некоторым данным, ее связывали романтические отношения. По одной из версий, беседа шла на повышенных тонах, внезапно юноша распахнул створку окна и вытолкнул девушку из окна. Скорая помощь госпитализировала пострадавшую, она получила переломы и травму головы.

Позднее уроженец Дагестана начал давать противоречивые показания и отрицал причастность к ЧП со студенткой из Казахстана.

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