Мама погибшей студентки МГИМО опубликовала пронзительный пост в соцсети

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Мама студентки из Казахстана, погибшей в результате падения из окна Международного государственного института международных отношений (МГИМО), опубликовала пост в социальной сети.

«Любовь. Сердце. Жизнь моя. Прости», — написала Жанна Ахметова на своей странице в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiUHwWQnzXd/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiUHwWQnzXd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Любовь. Сердце. Жизнь моя. Прости.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/_ahmetova_zhanna_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Жанна Ахметова</a> (@_ahmetova_zhanna_) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-03T11:56:13+00:00">May 3, 2018 at 4:56am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь вуза Виктория Калашникова, МГИМО готов оказать помощь родным и близким погибшей Томирис Байсафа.

«Эта трагедия. Мы разделяем эту скорбь. Мы будем помогать во всем, о чем попросит семья, родные и близкие. Руководство университета постоянно с ними на связи, и любую помощь, которая потребуется, мы окажем», — сообщила Калашникова.

В четверг смерть 21-летней студентки Томирис Байсафа, которая выпала из окна здания Международного государственного института международных отношений, подтвердили в московском НИИ им. Склифософского.

В пресс-службе МИД Казахстана рассказали, что сейчас в ведомстве занимаются организацией доставки тела погибшей на родину.

Казахстанка, по словам очевидцев, 13 апреля разговаривала со студентом другого учебного заведения, уроженцем Дагестана, с которым, по некоторым данным, ее связывали романтические отношения. По одной из версий, беседа шла на повышенных тонах, внезапно юноша распахнул створку окна и вытолкнул девушку из окна. Скорая помощь госпитализировала пострадавшую, она получила переломы и травму головы.