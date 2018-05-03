Мама погибшей студентки МГИМО опубликовала пронзительный пост в соцсети
Девушка скончалась в больнице спустя 20 дней после падения из окна.
Девушка скончалась в больнице спустя 20 дней после падения из окна.
АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Мама студентки из Казахстана, погибшей в результате падения из окна Международного государственного института международных отношений (МГИМО), опубликовала пост в социальной сети.
«Любовь. Сердце. Жизнь моя. Прости», — написала Жанна Ахметова на своей странице в Instagram.
Как сообщила Sputnik Казахстан
«Эта трагедия. Мы разделяем эту скорбь. Мы будем помогать во всем, о чем попросит семья, родные и близкие. Руководство университета постоянно с ними на связи, и любую помощь, которая потребуется, мы окажем», — сообщила Калашникова.
В четверг смерть 21-летней студентки Томирис Байсафа, которая выпала из окна здания Международного государственного института международных отношений, подтвердили в московском НИИ им. Склифософского.
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Казахстанка, по словам очевидцев, 13 апреля разговаривала со студентом другого учебного заведения, уроженцем Дагестана, с которым, по некоторым данным, ее связывали романтические отношения. По одной из версий, беседа шла на повышенных тонах, внезапно юноша распахнул створку окна и вытолкнул девушку из окна. Скорая помощь госпитализировала пострадавшую, она получила переломы и травму головы.
Позднее уроженец Дагестана начал давать противоречивые показания и отрицал причастность к ЧП со студенткой из Казахстана.