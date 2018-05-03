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16:21 (мск), источник: Sputnik.by

В Гродно огласили приговор по делу о дедовщине в армии

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Суд Гродненского района огласил приговор по уголовному делу о воинских преступлениях, ефрейтора и сержанта отправили за решетку за неуставные отношения в армии, сообщили в Верховном суде.

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Обвиняемыми, которым 3 мая вынесен приговор, являются военнослужащие войсковой части 05733 — ефрейтор и сержант. Им было предъявлено обвинение по ст.455 (превышение власти, сопряженное с насилием) Уголовного кодекса Беларуси.

Сержант был признан виновным в превышении служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности, сопряженном с насилием, сообщили Sputnik в Верховном суде.

Он приговорен к лишению свободы на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ефрейтор был признан виновным в пособничестве, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Оба обвиняемых лишены судом воинских званий, уточнили в Верховном суде.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Гродненский областной суд через суд Гродненского района в течение десяти суток со дня провозглашения.

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