В Гродно огласили приговор по делу о дедовщине в армии

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Суд Гродненского района огласил приговор по уголовному делу о воинских преступлениях, ефрейтора и сержанта отправили за решетку за неуставные отношения в армии, сообщили в Верховном суде.

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Обвиняемыми, которым 3 мая вынесен приговор, являются военнослужащие войсковой части 05733 — ефрейтор и сержант. Им было предъявлено обвинение по ст.455 (превышение власти, сопряженное с насилием) Уголовного кодекса Беларуси.

Сержант был признан виновным в превышении служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности, сопряженном с насилием, сообщили Sputnik в Верховном суде.

Он приговорен к лишению свободы на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ефрейтор был признан виновным в пособничестве, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Оба обвиняемых лишены судом воинских званий, уточнили в Верховном суде.