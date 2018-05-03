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16:13 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте водитель Chevrolet Cobalt сбил инспектора УБДД

Инцидент произошел в среду, 2 мая, в 19:00 на перекрестке улиц Мирзо-Улугбек и Дурмень.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В среду, 2 мая, в 19:00 на пересечении улиц Мирзо-Улугбек и Дурмень в Ташкенте водитель автомобиля Chevrolet Cobalt сбил инспектора Управления безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Сотрудника отделения доставили в ближайшую больницу с тяжелыми травмами. Ведется следствие.

Согласно статье 226 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Узбекистана, подобные преступления наказываются штрафом до 50 минимальных размеров заработной платы или обязательными общественными работами до 360 часов. Также за дорожно-транспортное происшествие в Узбекистане могут назначить наказание в виде исправительных работ до трех лет.

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