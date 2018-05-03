В Ташкенте водитель Chevrolet Cobalt сбил инспектора УБДД
Инцидент произошел в среду, 2 мая, в 19:00 на перекрестке улиц
Инцидент произошел в среду, 2 мая, в 19:00 на перекрестке улиц
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В среду, 2 мая, в 19:00 на пересечении улиц
Сотрудника отделения доставили в ближайшую больницу с тяжелыми травмами. Ведется следствие.
Согласно статье 226 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Узбекистана, подобные преступления наказываются штрафом до 50 минимальных размеров заработной платы или обязательными общественными работами до 360 часов. Также за