Три молодых самарца подозреваются в нападении на четырех инспекторов ДПС

Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары в отношении трех местных жителей в возрасте от 16 до 20 лет возбуждено уголовное по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.