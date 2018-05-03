Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Ксения Собчак стала копией матери
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
А кто их пустит?: в РФ ответили на планы Астаны открыть порты США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
16:44 (мск), источник: АиФ Самара

Три молодых самарца подозреваются в нападении на четырех инспекторов ДПС

Конфликт между молодыми людьми и представителями власти случился на ул. Ленинградской.

Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары в отношении трех местных жителей в возрасте от 16 до 20 лет возбуждено уголовное по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, 1 мая, примерно в 20:00 молодые люди, находясь на улице Ленинградской в Самарском районе Самары, применили насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении четырех инспекторов ДПС, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Расследование продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Все новости региона
Мне бы в небо! Как энтузиасты строят самолёты для сельского хозяйства
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Раскрыты самые популярные методы вывода денег из России
В Германии началось строительство участка «Северного потока-2»
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Из-за скандала Нобелевскую премию по литературе могут не вручить
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь