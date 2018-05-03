Три молодых самарца подозреваются в нападении на четырех инспекторов ДПС
Конфликт между молодыми людьми и представителями власти случился на ул. Ленинградской.
Конфликт между молодыми людьми и представителями власти случился на ул. Ленинградской.
Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары в отношении трех местных жителей в возрасте от 16 до 20 лет возбуждено уголовное по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, 1 мая, примерно в 20:00 молодые люди, находясь на улице Ленинградской в Самарском районе Самары, применили насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении четырех инспекторов ДПС, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.
Расследование продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.