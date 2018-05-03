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16:34 (мск), источник: Sputnik.by

Поезд сбил женщину, которая вышла на рельсы и повернулась к нему лицом

Экстренное торможение не помогло избежать столкновения — пенсионерка погибла на месте ЧП от полученных травм.

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Дизель-поезд сбил женщину на станции Кореневка Гомельского района, сообщил Sputnik гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

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Инцидент произошел в районе 6:00 в среду, 2 мая. Машинист дизель-поезда, который двигался по маршруту Куток — Гомель, заметил возле переезда пожилую женщину, стоявшую в непосредственной близости к путям. Был подан предупреждающий сигнал. Однако она на расстоянии 100 метров от приближающегося состава перешагнула рельсы и стала к нему лицом.

Экстренное торможение не помогло избежать столкновения, отметили в прокуратуре. Женщина погибла на месте ЧП от полученных травм, несовместимых с жизнью.

После инцидента было установлено, что пострадавшая — жительница Гомельского района 1954 года рождения. Проживала одна. По неуточненным данным, она могла злоупотреблять алкоголем.

По факту инцидента проводится проверка.

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