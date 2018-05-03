Поезд сбил женщину, которая вышла на рельсы и повернулась к нему лицом

Инцидент произошел в районе 6:00 в среду, 2 мая. Машинист дизель-поезда, который двигался по маршруту Куток — Гомель, заметил возле переезда пожилую женщину, стоявшую в непосредственной близости к путям. Был подан предупреждающий сигнал. Однако она на расстоянии 100 метров от приближающегося состава перешагнула рельсы и стала к нему лицом.