Поезд сбил женщину, которая вышла на рельсы и повернулась к нему лицом
Экстренное торможение не помогло избежать столкновения — пенсионерка погибла на месте ЧП от полученных травм.
Экстренное торможение не помогло избежать столкновения — пенсионерка погибла на месте ЧП от полученных травм.
МИНСК, 3 мая — Sputnik.
Инцидент произошел в районе 6:00 в среду, 2 мая. Машинист
Экстренное торможение не помогло избежать столкновения, отметили в прокуратуре. Женщина погибла на месте ЧП от полученных травм, несовместимых с жизнью.
После инцидента было установлено, что пострадавшая — жительница Гомельского района 1954 года рождения. Проживала одна. По неуточненным данным, она могла злоупотреблять алкоголем.
По факту инцидента проводится проверка.