Историческое здание на улице Александра Невского в Петербурге дало трещину

В Петербурге рушится историческое здание, пишут участники сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». Трещина прошла от фундамента до самого чердака дома № 10 по улице Александра Невского.

По словам активистов, по обе стороны от здания строятся гостиница и апарт-отель, и старинный жилой дом мог попросту не выдержать такого натиска.

«Уплотнительная застройка не только превращает центр города в каменные джунгли, но и уничтожает саму историю этого города», — заявляют они.

Дом № 10 по улице Александра Невского был построен в 1904 году.