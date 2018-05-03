Историческое здание на улице Александра Невского в Петербурге дало трещину
Жители города опасаются, что дом может рухнуть.
Жители города опасаются, что дом может рухнуть.
В Петербурге рушится историческое здание, пишут участники сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». Трещина прошла от фундамента до самого чердака дома № 10 по улице Александра Невского.
По словам активистов, по обе стороны от здания строятся гостиница и
«Уплотнительная застройка не только превращает центр города в каменные джунгли, но и уничтожает саму историю этого города», — заявляют они.
Дом № 10 по улице Александра Невского был построен в 1904 году.