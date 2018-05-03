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17:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде замглавврача получила 6,5 лет колонии за взятки от «больных»

Медик выдавала людям путевки на лечение в государственные санатории.

Суд приговорил 39-летнюю замглавного врача клиники № 1 ГБОУ ВПО ВолгГМУ Светлану Рязанцеву к 6,5 годам колонии и штрафу в миллион рублей за взятки от 58 человек. Однако отбывать наказание женщина будет тогда, когда ее 5-летнему ребенку исполнится 14 лет.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, медик при помощи четырех приятелей с 2011 по 2015 год за взятку в размере от 10 000 до 20 000 рублей оформляла и выдавала пациентам путевки на лечение в государственные санатории Ставропольского края, несмотря на то, что некоторые из них не имели на это медицинских показаний.

Получив от пациента задаток в 5 000 рублей, медик отправляла его на фиктивное лечение в клинику. При этом до его получения по указанию Рязанцевой процедура оформления путевки в санаторий не начиналась. Чаще всего «больные» ложились лечиться в неврологическое отделение, работу которого она курировала и в котором сама по совместительству работала врачом. После незаконного получения путевок «больные» через посредников передавали оставшуюся часть взятки.

Таким образом, 58 волгоградцев за госсчет отдохнули в санаториях, не имея при этом острых показаний к лечению.

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