Воронежский суд ограничил срок чтения дела экс-главе Хохольского района

Источник: РИА "Воронеж"

Ленинский райсуд по ходатайству следователей ограничил время чтения дела бывшему главе Хохольского района Павлу Пономареву. Чиновник должен ознакомиться с материалами за неделю — до 10 мая, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в суде.

Павел Пономарев попал под следствие в мае 2017 года. По версии правоохранителей, Павел Пономарев заставил индивидуального предпринимателя пожертвовать 450 тыс. рублей. По данным РИА «Воронеж», 180 тыс. рублей должны были пойти на строительство храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а 250 тыс. — спортивно-оздоровительному комплексу «Хохольский». По указанию чиновника вход в торговый павильон бизнесмена забаррикадировали. Павел Пономарев также угрожал, что бизнесмен не сможет продлить срок аренды участка под киоском, если не перечислит нужную сумму.

Обыски в администрации и в доме экс-главы Хохольского района прошли 17 мая 2017 года. Павла Пономарева задержали 23 мая. Его взяли под стражу, а затем меру пресечения изменили на домашний арест. По ходатайству следователей чиновника отстранили от должности. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Адвокат Павла Пономарева Наталья Юрова пыталась обжаловать возбуждение уголовного дела. По мнению юриста, глава Хохольского района — выборное должностное лицо, поэтому дело мог возбудить только руководитель регионального СУ СКР Кирилл Левит. Облсуд отказал защите Пономарева 21 августа.