Воронежский суд ограничил срок чтения дела экс-главе Хохольского района
Павел Пономарев должен ознакомиться с материалами за неделю.
Павел Пономарев должен ознакомиться с материалами за неделю.
Ленинский райсуд по ходатайству следователей ограничил время чтения дела бывшему главе Хохольского района Павлу Пономареву. Чиновник должен ознакомиться с материалами за неделю — до 10 мая, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в суде.
Павел Пономарев попал под следствие в мае 2017 года. По версии правоохранителей, Павел Пономарев заставил индивидуального предпринимателя пожертвовать 450 тыс. рублей. По данным РИА «Воронеж», 180 тыс. рублей должны были пойти на строительство храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а 250 тыс. —
Обыски в администрации и в доме
Адвокат Павла Пономарева Наталья Юрова пыталась обжаловать возбуждение уголовного дела. По мнению юриста, глава Хохольского района — выборное должностное лицо, поэтому дело мог возбудить только руководитель регионального СУ СКР Кирилл Левит. Облсуд отказал защите Пономарева 21 августа.
Если вину Павла Пономарева докажут, ему грозит до 7 лет лишения свободы.