Упавший в Сирии Су-30 три раза перевернулся в воздухе перед крушением
Очевидцы утверждают, что пилоты до последнего пытались выровнять самолет.
Очевидцы утверждают, что пилоты до последнего пытались выровнять самолет.
Российский истребитель Су-30СМ упал в Средиземное море у побережья Сирии днем 3 мая, погибли два пилота ВКС России. Двигатель истребителя заглох на высоте порядка 200 метров примерно через 40 секунд после взлета с авиабазы, рассказал один из очевидцев. Самолет как минимум трижды перевернулся в воздухе и упал в воду левым боком хвостом вниз, сообщает
Очевидцы также рассказали, что пилоты несколько раз пытались выровнять самолет. Возможно, поэтому, ни один из двух летчиков не катапультировался. Из пяти попыток выравнивания две были почти успешными, отметили собеседники WarGonzo.
Затонувший Су-30СМ пытаются поднять со дна, чтобы доставить на базу в Тартус. Там обломки самолета обследуют авиатехники с аэродрома Хмеймим. На месте работают около 20 водолазов, к корпусу истребителя прикрепляют тросы. «Квадрат патрулируют три катера ВМС России, также к месту прибыл военный корабль из Тартуса, оборудованный специальным краном», — пишет WarGonzo. После обследования частей самолета их отправят в Москву самолетом Минобороны, рассказал каналу источник в военном ведомстве.
Возможной причиной крушения истребителя в Минобороны назвали попадание птицы в двигатель. Расследованием всех обстоятельств займется межведомственная комиссия. Однако известно, что Су-30 способен лететь и на одном двигателе.
«Если в один попадает, то он на другом прекрасно летает», — добавил пилот, отметив, что истребителю могло
Командиром экипажа разбившегося Су-30СМ был майор ВКС РФ Альберт Давидян, выяснил ранее