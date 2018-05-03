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17:16 (мск), источник: Daily Storm

Упавший в Сирии Су-30 три раза перевернулся в воздухе перед крушением

Очевидцы утверждают, что пилоты до последнего пытались выровнять самолет.

Источник: РИА "Новости"

Российский истребитель Су-30СМ упал в Средиземное море у побережья Сирии днем 3 мая, погибли два пилота ВКС России. Двигатель истребителя заглох на высоте порядка 200 метров примерно через 40 секунд после взлета с авиабазы, рассказал один из очевидцев. Самолет как минимум трижды перевернулся в воздухе и упал в воду левым боком хвостом вниз, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на очевидца.

«Перед тем как удариться о воду, истребитель перевернулся в воздухе как минимум три раза и затем упал в воду левым боком хвостом вниз. Первыми к месту катастрофы подошли два рыбацких баркаса в надежде спасти пилотов. По словам местных, глубина моря в этом квадрате составляет 17 метров», — пишет автор канала, журналист Семен Пегов.

Очевидцы также рассказали, что пилоты несколько раз пытались выровнять самолет. Возможно, поэтому, ни один из двух летчиков не катапультировался. Из пяти попыток выравнивания две были почти успешными, отметили собеседники WarGonzo.

Кроме того, по информации канала, фотография крушения, распространяемая в соцсетях, может оказаться фейком. Об этом заявил источник «уже среди военных».
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Затонувший Су-30СМ пытаются поднять со дна, чтобы доставить на базу в Тартус. Там обломки самолета обследуют авиатехники с аэродрома Хмеймим. На месте работают около 20 водолазов, к корпусу истребителя прикрепляют тросы. «Квадрат патрулируют три катера ВМС России, также к месту прибыл военный корабль из Тартуса, оборудованный специальным краном», — пишет WarGonzo. После обследования частей самолета их отправят в Москву самолетом Минобороны, рассказал каналу источник в военном ведомстве.

Возможной причиной крушения истребителя в Минобороны назвали попадание птицы в двигатель. Расследованием всех обстоятельств займется межведомственная комиссия. Однако известно, что Су-30 способен лететь и на одном двигателе.

Это подтвердил мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в комментарии радио «Говорит Москва». По его словам, чтобы у самолета отказали сразу два двигателя, он должен был попасть в стаю птиц «размера цапли», что маловероятно.

«Если в один попадает, то он на другом прекрасно летает», — добавил пилот, отметив, что истребителю могло что-то помешать при взлете. Представители Минобороны ранее уточнили, что «никакого огневого воздействия по самолету не было». Красноперов также сообщил, что пилоты имели возможность катапультироваться, поскольку на Су-30 стоит «надежная катапульта, что не одного летчика спасла уже».

Командиром экипажа разбившегося Су-30СМ был майор ВКС РФ Альберт Давидян, выяснил ранее Telegram-канал Mash. По информации WarGonzo, самолет поднялся в воздух с авиабазы Хмеймим для патрулирования прибрежной зоны и прилегающей к базе акватории. Пилоты, вероятно, пытались посадить машину на воду.

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