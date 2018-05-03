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17:07 (мск), источник: РИА Новости

Пожар в жилом секторе в Хабаровске полностью потушен

ХАБАРОВСК, 3 мая — РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание жилых домов в микрорайоне Красная Речка в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что шесть жилых домов и автосервис на улице Минусинская загорелись в 17.35 хбр (10.35 мск). Жертв нет. Для тушения привлекались вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 от Хабаровского АСЦ МЧС России, которые сбросили на огонь 17 тонн воды.

«Пожар полностью ликвидирован в 22.21 (15.21 мск). Жильцы пострадавших домов c просьбами о размещении их в ПВР (пункты временного размещения — ред.) не обращались. Количество прописанных и проживавших в этих домах устанавливает мэрия. Все дома частные», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, в результате пожара пострадали пять жилых домов и три надворных постройки, а также автосервис. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

Причины пожара выясняются.

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 Пожар в жилом секторе в Хабаровске полностью потушен
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