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17:49 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция ищет мужчину со шрамами и татуировкой

Полиция Калининграда разыскивает 55-летнего Александра Клевжица, пропавшего больше года назад. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

31 декабря 2017 года в 23.00 мужчина ушёл из своего дома, расположенного в СНТ «Железнодорожник» на улице И. Земнухова и пропал.

Приметы: на вид 55 лет, рост 185 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, стрижка короткая, носит бороду и усы рыжего цвета, лицо овальной формы, европейского типа.

Был одет: серый свитер, утепленная рубашка в бело-синюю клетку, синие джинсы, черные полуботинки на шнурках.

Особые приметы: на левой стороне груди шрам от ножевого ранения длиной 5 см; на левой голени след от ожога овальной формы. На безымянном пальце левой руки татуировка в виде креста.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Александра Клевжица, просьба сообщить об этом в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Калининграду по телефонам: 8 (4012) 552−473, 8−911−487−64−88 или 02.

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