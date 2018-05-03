Полиция ищет мужчину со шрамами и татуировкой

31 декабря 2017 года в 23.00 мужчина ушёл из своего дома, расположенного в СНТ «Железнодорожник» на улице И. Земнухова и пропал.

Приметы: на вид 55 лет, рост 185 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, стрижка короткая, носит бороду и усы рыжего цвета, лицо овальной формы, европейского типа.

Был одет: серый свитер, утепленная рубашка в бело-синюю клетку, синие джинсы, черные полуботинки на шнурках.

Особые приметы: на левой стороне груди шрам от ножевого ранения длиной 5 см; на левой голени след от ожога овальной формы. На безымянном пальце левой руки татуировка в виде креста.