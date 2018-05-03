Узбекистанка получила пожизненное заключение за сотрудничество с ИГ

Источник: Sputnik

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Центральный уголовный суд Ирака приговорил восемь иностранок, среди которых есть и узбекистанка, к пожизненному заключению за участие в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Высшего судебного совета судью Абделя Саттара Бейракдара.

«Центральный уголовный суд приговорил к пожизненному заключению восемь иностранных террористок из разных стран: трех из Турции, еще трех из Азербайджана, одну из Узбекистана и еще одну из Сирии», — сказал он.

Бейракдар уточнил, что приговор вынесен в соответствии со второй статьей закона по борьбе с терроризмом.