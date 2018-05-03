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17:42 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области похитители требовали за подростка десять тысяч рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении местных жителей, подозреваемых в похищении подростка, за которого они требовали 10 тысяч рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, 30 апреля текущего года четверо жителей Азовского района напали на 17-летнего подростка, усадили его в автомобиль, где удерживали в течение четырех часов, требуя передачи 10 тысяч рублей. «Подросток был отпущен после того, как его мать передала похитителям требуемые денежные средства», — сказала Гагалаева.

В этот же день трое подозреваемых были задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям похищение человека и вымогательство. В настоящее время по делу выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения еще одного подозреваемого.

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