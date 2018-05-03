В Ростовской области похитители требовали за подростка десять тысяч рублей

По версии следствия, 30 апреля текущего года четверо жителей Азовского района напали на 17-летнего подростка, усадили его в автомобиль, где удерживали в течение четырех часов, требуя передачи 10 тысяч рублей. «Подросток был отпущен после того, как его мать передала похитителям требуемые денежные средства», — сказала Гагалаева.

В этот же день трое подозреваемых были задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям похищение человека и вымогательство. В настоящее время по делу выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения еще одного подозреваемого.