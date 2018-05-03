Суд освободил по УДО бывшего замглавы ФСИН Криволапова
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Центральный суд Калининграда удовлетворил просьбу об
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Центральный суд Калининграда удовлетворил просьбу об
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Отмечается, что решение обжаловал как прокурор, так и представитель администрации колонии.
На самом деле, как выяснило следствие, браслеты производились другим предприятием и затем поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%. Украдено было 1,23 миллиарда рублей.
Суд приговорил Реймера к 8 годам колонии общего режима, его бывшему заместителю Криволапову суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии, а