Суд освободил по УДО бывшего замглавы ФСИН Криволапова

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено», — говорится в карточке дела.

Отмечается, что решение обжаловал как прокурор, так и представитель администрации колонии.

По данным обвинения, экс-глава ФСИН Александр Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ведомства предприятие для производства электронных браслетов, разместив госзаказ без конкурса.

На самом деле, как выяснило следствие, браслеты производились другим предприятием и затем поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%. Украдено было 1,23 миллиарда рублей.