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17:35 (мск), источник: РИА Новости

Суд освободил по УДО бывшего замглавы ФСИН Криволапова

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Центральный суд Калининграда удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Криволапова, который был приговорен к 5 годам и 8 месяцам колонии по делу о хищениях при закупке электронных браслетов, сообщили РИА Новости в суде.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено», — говорится в карточке дела.

Отмечается, что решение обжаловал как прокурор, так и представитель администрации колонии.

По данным обвинения, экс-глава ФСИН Александр Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ведомства предприятие для производства электронных браслетов, разместив госзаказ без конкурса.

На самом деле, как выяснило следствие, браслеты производились другим предприятием и затем поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%. Украдено было 1,23 миллиарда рублей.

Суд приговорил Реймера к 8 годам колонии общего режима, его бывшему заместителю Криволапову суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии, а экс-директору ведомственного ФГУПа Виктору Определенову — 6 лет колонии.

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