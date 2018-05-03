Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев заключен под стражу

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области, 3 мая состоялось рассмотрение судом ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого во взяточничестве директора департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щеголева меры.

Напомним, ходатайство о заключении под стражу Юрия Щеголева поступило в Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило 3 мая. Он обвиняется в получении взятки в 6,5 млн. рублей за помощь в признании фирмы победителем аукциона на выполнение работ по строительству детского сада в ЖК «Зенит».