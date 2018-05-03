Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев заключен под стражу
Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев заключен под стражу на время следствия.
Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев заключен под стражу на время следствия.
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Согласно информации, суд удовлетворили прошение следствия о заключении обвиняемого под стражу.
Напомним, ходатайство о заключении под стражу Юрия Щеголева поступило в Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило 3 мая. Он обвиняется в получении взятки в 6,5 млн. рублей за помощь в признании фирмы победителем аукциона на выполнение работ по строительству детского сада в ЖК «Зенит».