Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
А кто пустит?: в Рунете ответили на план Астаны открыть порты США
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Лайфхак: что делать, если ты забыла воспользоваться дезодорантом
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Въезд в Россию запрещен: Мацейчука задержали в «Домодедово»
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
12В тени войны
15Сделать деньги
17:54 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанец, уехавший на заработки в Москву, найден мертвым на обочине трассы Самара — Шымкент

Без вести пропавший житель Уральска найден мертвым. Его тело было обнаружено 30 апреля, передает Bnews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в ДВД ЗКО, тело без вести пропавшего Андрея Дудакова было найдено на обочине автодороги «Самара-Шымкент», между поселками Павлово и Погодаево. Удалось установить, что 27-летний парень скончался от травм, которые он получил в результате ДТП.

«Сотрудниками МПС ДВД ЗКО в результате оперативно розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан водитель автомобиля Mercedes», — рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО.

В настоящее время органами внутренних дел проводится досудебное расследование.

Родственники Андрея Дудакова обратились с заявлением в полицию, после того, как он 16 апреля сообщил по телефону, что возвращается домой из Москвы, куда он уезжал на заработки. Молодого человека так и не дождались дома. Родные Андрея безуспешно искали его больше двух недель. Как выяснилось, водитель, по версии следствия, совершивший смертельное ДТП, с места происшествия скрылся. Потому о судьбе погибшего парня так долго ничего не было известно.

Все новости региона
Нефть Brent подешевела до $73,2 за баррель
Путин заявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018
В России может появиться новый налог
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
В США провели испытания «гравитационной» ядерной бомбы
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Эксперты прокомментировали версию крушения Су-30СМ в Сирии
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия – Швеция и другие ожидаемые матчи на групповом этапе ЧМ Россияне сыграют с чемпионами мира, а канадцы попробуют реваншироваться за поражение в Пхёнчхане
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован.
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь