Казахстанец, уехавший на заработки в Москву, найден мертвым на обочине трассы Самара — Шымкент
Без вести пропавший житель Уральска найден мертвым. Его тело было обнаружено 30 апреля, передает Bnews.kz.
Без вести пропавший житель Уральска найден мертвым. Его тело было обнаружено 30 апреля, передает Bnews.kz.
Как сообщили в ДВД ЗКО, тело без вести пропавшего Андрея Дудакова было найдено на обочине автодороги «Самара-Шымкент», между поселками Павлово и Погодаево. Удалось установить, что 27-летний парень скончался от травм, которые он получил в результате ДТП.
«Сотрудниками МПС ДВД ЗКО в результате оперативно розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан водитель автомобиля Mercedes», — рассказали в
В настоящее время органами внутренних дел проводится досудебное расследование.
Родственники Андрея Дудакова обратились с заявлением в полицию, после того, как он 16 апреля сообщил по телефону, что возвращается домой из Москвы, куда он уезжал на заработки. Молодого человека так и не дождались дома. Родные Андрея безуспешно искали его больше двух недель. Как выяснилось, водитель, по версии следствия, совершивший смертельное ДТП, с места происшествия скрылся. Потому о судьбе погибшего парня так долго ничего не было известно.