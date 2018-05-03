Казахстанец, уехавший на заработки в Москву, найден мертвым на обочине трассы Самара — Шымкент

Как сообщили в ДВД ЗКО, тело без вести пропавшего Андрея Дудакова было найдено на обочине автодороги «Самара-Шымкент», между поселками Павлово и Погодаево. Удалось установить, что 27-летний парень скончался от травм, которые он получил в результате ДТП.

Родственники Андрея Дудакова обратились с заявлением в полицию, после того, как он 16 апреля сообщил по телефону, что возвращается домой из Москвы, куда он уезжал на заработки. Молодого человека так и не дождались дома. Родные Андрея безуспешно искали его больше двух недель. Как выяснилось, водитель, по версии следствия, совершивший смертельное ДТП, с места происшествия скрылся. Потому о судьбе погибшего парня так долго ничего не было известно.