В Барановичах из детского сада эвакуированы 78 человек

Звонок от заведующей поступил в дежурную часть сегодня в 14.54. Женщина сообщила, что работник детского сада занимался посадкой деревьев и выкопал предмет, похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. Проводилась эвакуация 78 человек.