Двух пострадавших в результате опрокидывания повозки с пассажирами в «Коломенском» эвакуируют вертолетами

По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Два санитарных вертолета Московского авиационного центра вылетели в парк Коломенское, где перевернулась бричка с пассажирами. Предварительно, пострадали пять человек. В данный момент экипажи двух вертолетов эвакуируют с места происшествия двух пострадавших с травмами в лечебные учреждения Москвы», — сказал собеседник агентства.