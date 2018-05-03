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17:52 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Двух пострадавших в результате опрокидывания повозки с пассажирами в «Коломенском» эвакуируют вертолетами

Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели в парк Коломенское, где перевернулась повозка с пассажирами.

Источник: Агентство «Москва»

По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Два санитарных вертолета Московского авиационного центра вылетели в парк Коломенское, где перевернулась бричка с пассажирами. Предварительно, пострадали пять человек. В данный момент экипажи двух вертолетов эвакуируют с места происшествия двух пострадавших с травмами в лечебные учреждения Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту пострадавших сопровождают авиамедицинские бригады.

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