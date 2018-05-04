Россия потеряла в Сирии первый СУ-30СМ

Первая информация о крушении Су-30СМ в Сирии появилась в социальных сетях, а позже она была подтверждена и Минобороны РФ. Там же уточнили, что причиной катастрофы боевого истребителя могла стать птица, попавшая в двигатель. «Никакого огневого воздействия по самолету не было», — подчеркнули в ведомстве.



По данным «Ъ», экипаж в составе двух человек (командир — гвардии майор Альберт Давидян) должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря, для подстраховки истребитель осуществлял вылет с полным боекомплектом. У майора Давидяна уже имелся опыт выполнения подобных боевых задач. Сам Су-30СМ прошел полный цикл предполетной подготовки, к его состоянию нареканий у специалистов не возникало. Однако проблемы появились практически сразу после взлета, когда Су-30СМ поднялся примерно на 200 м и вместо дальнейшего набора высоты, как говорят очевидцы, начал неожиданно клевать носовой частью. По словам источника «Ъ» в органах военного управления, именно в этот момент по какой-то причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей. По словам экспертов, в такой ситуации летчики могли успеть катапультироваться, но вместо этого попытались выровнять самолет и вернуться на Хмеймим. При попытке разворота истребитель начал заваливаться на левую сторону и вскоре рухнул в море недалеко от города Джебла. От удара у Су-30СМ целиком оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба летчика погибли.



Полковник запаса Виктор Мураховский отмечает, что вероятность катастрофы вследствие обстрела самолета мизерная: по его словам, эта территория очень тщательно контролируется всеми возможными силами, не последнюю роль в усилении контроля сыграла обстановка в последнее время. «Наша военная полиция на месте плотно работает со средствами технического наблюдения, в том числе с беспилотниками, акватория Средиземного моря просматривается на десятки километров», — подчеркивает эксперт.



Вариант с попаданием птицы в двигатель не окончательный, для установления причин катастрофы потребуется время. По крайней мере, как утверждает источник «Ъ» в авиапромышленности, расследовать ЧП будет специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители корпорации «Иркут» (производитель Су-30СМ), службы безопасности полетов авиации и главного штаба ВКС. Сначала нужно будет извлечь остатки самолета, в том числе двигатели и бортовые самописцы. Источники «Ъ» предполагают, что сделать это будет несложно: глубина в районе падения Су-30СМ не превышает 20 м, а значит, можно будет обойтись усилиями водолазов, а не привлекать специальные средства главного управления глубоководных исследований (как было, например, с кораблем-разведчиком «Лиман», обломки которого в Босфоре собирало океанографическое судно проекта 22010 «Янтарь»). Как только водолазы извлекут обломки Су-30СМ, последние будут доставлены сначала в пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, а после самолетами военно-транспортной авиации перевезены на аэродром Чкаловский. Изучением черного ящика займется, скорее всего, 13-й НИИ Минобороны (Люберцы).



По словам источника «Ъ» в органах военного управления, с технической точки зрения потеря Су-30СМ критичной не выглядит: в разное время в Хмеймиме располагалось от четырех до шести истребителей данного типа и вместо разбившейся машины в Сирию будет отправлена аналогичная. Напомним, что Су-30СМ стал седьмым военным самолетом ВКС РФ, потерянным за время российской кампании в Сирии.



Иван Сафронов, Александра Джорджевич