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18:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже эвакуировали ТЦ «Московский проспект»

В здании отключили электричество.

В Воронеже эвакуировали торговый центр «Московский проспект» в четверг, 3 мая, около 17:50. Об этом «Вести-Воронеж» сообщили очевидцы. Примерно в 17:45 в зале кинотеатра во время сеанса погас свет. Один из работников примерно через 5−7 минут попросил посетителей, объяснив происходящее пожарной тревогой.

По громкой связи объявили о том, что в здании случилось аварийное отключение электричества и попросили покинуть торговый центр. При этом арендаторов и сотрудников торговых точек попросили оставаться на рабочих местах.

На улице рядом с ТЦ тут же образовалась толпа, пожарных или полицейских автомобилей поблизости нет.

Все номера, которые указаны как контактные на сайте администрации торгового центра, отключены. Поэтому получить оперативно комментарий не удалось.

Корреспондент «Вести-Воронеж» выясняет подробности случившегося.

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