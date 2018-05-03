В Воронеже эвакуировали ТЦ «Московский проспект»

В Воронеже эвакуировали торговый центр «Московский проспект» в четверг, 3 мая, около 17:50. Об этом «Вести-Воронеж» сообщили очевидцы. Примерно в 17:45 в зале кинотеатра во время сеанса погас свет. Один из работников примерно через 5−7 минут попросил посетителей, объяснив происходящее пожарной тревогой.

По громкой связи объявили о том, что в здании случилось аварийное отключение электричества и попросили покинуть торговый центр. При этом арендаторов и сотрудников торговых точек попросили оставаться на рабочих местах.

На улице рядом с ТЦ тут же образовалась толпа, пожарных или полицейских автомобилей поблизости нет.

Все номера, которые указаны как контактные на сайте администрации торгового центра, отключены. Поэтому получить оперативно комментарий не удалось.