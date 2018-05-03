Гражданка Узбекистана отдала цыганке 50 тысяч рублей от «порчи»
Инцидент произошел в поселке Горелово Красносельского района
Инцидент произошел в поселке Горелово Красносельского района
В среду, 2 мая, в поселке Горелово Красносельского района
По данным следствия, аферистка остановила 32-летнюю женщину на улице и предложила «снять порчу». Все произошло около 16:00 по местному времени вблизи дома 54/4 по Красносельскому шоссе.
Цыганка потребовала у главного бухгалтера фирмы передать ей все драгоценности для «очистки». В итоге у нее оказались 35-сантиметровая золотая цель, крестик из золота и золотые серьги с фианитами. Мошенница завязала вещи в платок и стала
Потерпевшая описала прибывшим сотрудникам полиции преступницу. На вид цыганке 50−55 лет, она небольшого роста и в темной одежде. Проводится проверка.