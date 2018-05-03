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18:31 (мск), источник: Sputnik

Гражданка Узбекистана отдала цыганке 50 тысяч рублей от «порчи»

Инцидент произошел в поселке Горелово Красносельского района Санкт-Петербурга.

Источник: Sputnik
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В среду, 2 мая, в поселке Горелово Красносельского района Санкт-Петербурга цыганка-мошенница выманила у гражданки Узбекистана 50 тысяч рублей, сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

По данным следствия, аферистка остановила 32-летнюю женщину на улице и предложила «снять порчу». Все произошло около 16:00 по местному времени вблизи дома 54/4 по Красносельскому шоссе.

Цыганка потребовала у главного бухгалтера фирмы передать ей все драгоценности для «очистки». В итоге у нее оказались 35-сантиметровая золотая цель, крестик из золота и золотые серьги с фианитами. Мошенница завязала вещи в платок и стала что-то нашептывать и делать пассы руками. Платок она вернула пустым. Общий ущерб превысил 51 тысяч рублей.

Потерпевшая описала прибывшим сотрудникам полиции преступницу. На вид цыганке 50−55 лет, она небольшого роста и в темной одежде. Проводится проверка.

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