В Приднестровье житель села получил смертельный удар током, ремонтируя электронасос

Несчастный случай с летальным исходом произошёл около девяти утра в селе Ержово в Приднестровье. Местный житель, 64-летний мужчина, ремонтировал электрический насос в доме своей родственницы и получил смертельный удар током. По факту происшествия проведут проверку.