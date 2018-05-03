В Приднестровье житель села получил смертельный удар током, ремонтируя электронасос
По факту произошедшего проведут проверку.
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По факту произошедшего проведут проверку.
Несчастный случай с летальным исходом произошёл около девяти утра в селе Ержово в Приднестровье. Местный житель, 64-летний мужчина, ремонтировал электрический насос в доме своей родственницы и получил смертельный удар током. По факту происшествия проведут проверку.