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18:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приднестровье житель села получил смертельный удар током, ремонтируя электронасос

По факту произошедшего проведут проверку.

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай с летальным исходом произошёл около девяти утра в селе Ержово в Приднестровье. Местный житель, 64-летний мужчина, ремонтировал электрический насос в доме своей родственницы и получил смертельный удар током. По факту происшествия проведут проверку.

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