Названа дата транспортировки тела студентки МГИМО в Казахстан
Уголовное дело в связи со смертью девушки не будет прекращено. На 4 мая назначена
Уголовное дело в связи со смертью девушки не будет прекращено. На 4 мая назначена
Как рассказали в посольстве Казахстана в России, дипломаты продолжают оказывать помощь семье погибшей казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафы, передаёт BNews.kz.
Уже завтра тело Томирис будет доставлено в Астану.
Также стало известно, что уголовное дело в связи со смертью девушки не будет прекращено.
«На 4 мая этого года назначена
Напомним, Томирис Байсафа скончалась 3 мая в 04.00 в московской больнице, где она находилась с 13 апреля. Сразу после ЧП мать девушки также написала пост в социальных сетях, заявив, что у её дочери было много планов на будущее, и она не страдала от неразделенной любви.
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Мать Томирис Байсафы опубликовала пост в социальной сети, в котором написала «Любовь. Сердце. Жизнь моя. Прости».