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19:45 (мск), источник: Zakon.kz

Названа дата транспортировки тела студентки МГИМО в Казахстан

Уголовное дело в связи со смертью девушки не будет прекращено. На 4 мая назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в посольстве Казахстана в России, дипломаты продолжают оказывать помощь семье погибшей казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафы, передаёт BNews.kz.

Уже завтра тело Томирис будет доставлено в Астану.

Также стало известно, что уголовное дело в связи со смертью девушки не будет прекращено.

«На 4 мая этого года назначена судебно-медицинская экспертиза, которая может помочь расследованию. При содействии консульских работников произведено процедурно-процессуальное изменение: теперь потерпевшей по делу признана мать девушки Жанна Ахметова. В настоящее время посольство оказывает ей содействие в поиске адвоката. Есть договоренность с авиаперевозчиком компанией “Air Astana” о перевозке тела девушки на родину. Предположительно, завтра тело доставят в Казахстан. Данный вопрос по-прежнему находится на особом контроле консульского отдела посольства», — говорится в сообщении.

Напомним, Томирис Байсафа скончалась 3 мая в 04.00 в московской больнице, где она находилась с 13 апреля. Сразу после ЧП мать девушки также написала пост в социальных сетях, заявив, что у её дочери было много планов на будущее, и она не страдала от неразделенной любви.

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В пресс-службе МИД Казахстана рассказали, что сейчас посольство РК в Москве помогает родственникам погибшей Томирис.

Мать Томирис Байсафы опубликовала пост в социальной сети, в котором написала «Любовь. Сердце. Жизнь моя. Прости».

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