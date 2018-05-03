В жилом доме на западе Москвы взорвался газовый баллон
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в жилом доме на западе Москвы. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в жилом доме на западе Москвы. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в
«По предварительной информации, в одном из жилых домов на улице 26 Бакинских комиссаров произошел взрыв газового баллона», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на балконе одной из квартир стоял газовый баллон, произошла его разгерметизация.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что разрушений у дома нет, но нарушено остекление балкона, где находился баллон.