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19:51 (мск), источник: ТАСС

В жилом доме на западе Москвы взорвался газовый баллон

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в жилом доме на западе Москвы. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«По предварительной информации, в одном из жилых домов на улице 26 Бакинских комиссаров произошел взрыв газового баллона», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на балконе одной из квартир стоял газовый баллон, произошла его разгерметизация.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что разрушений у дома нет, но нарушено остекление балкона, где находился баллон.

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