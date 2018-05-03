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20:05 (мск), источник: ТАСС

На севере Москвы горят балконы жилого дома

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Балконы жилого дома горят на севере столицы, спасены пять человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

«Возгорание происходит на балконах на 10-м и 11-м этажах жилого дома номер 14 по Малахитовой улице. Из квартир спасены пять человек», — сказал собеседник агентства.

Среди спасенных — женщина-инвалид. По словам собеседника агентства, идет эвакуация жильцов дома. Площадь возгорания уточняется, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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