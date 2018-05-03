На севере Москвы горят балконы жилого дома
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Балконы жилого дома горят на севере столицы, спасены пять человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Балконы жилого дома горят на севере столицы, спасены пять человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
«Возгорание происходит на балконах на 10-м и 11-м этажах жилого дома номер 14 по Малахитовой улице. Из квартир спасены пять человек», — сказал собеседник агентства.
Среди спасенных —