Спасённый павлодарец напал на сотрудника ДЧС с ножом

«Поступил вызов о том, что мужчина возрасте 35 лет решил покончить свою жизнь самоубийством, угрожая выпрыгнуть с окна четвёртого этажа. Приехав на место вызова, обнаружили, что мужчина, разбив стеклопакет, держась за поперечную раму окна, практически висел снаружи квартиры, при этом никого не подпуская к себе, держась одной рукой за оконную раму, во второй руке держал нож, — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. — С ним пытались заговорить представители полиции и медицинские работники, но он так и не внял их словам и не прекратил свои действия. Оценив ситуацию, командир подразделения спасателей принял решение послать двух спасателей на крышу дома, чтобы они, используя альпинистское снаряжение, спустились с крыши и втолкнули мужчину внутрь квартиры».