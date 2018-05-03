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22:16 (мск), источник: Kazinform

Спасённый павлодарец напал на сотрудника ДЧС с ножом

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — 35-летний павлодарец попытался выпрыгнуть с четвёртого этажа, но спасатель в альпинистском снаряжении втолкнул его внутрь квартиры, а потом был вынужден обороняться, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Поступил вызов о том, что мужчина возрасте 35 лет решил покончить свою жизнь самоубийством, угрожая выпрыгнуть с окна четвёртого этажа. Приехав на место вызова, обнаружили, что мужчина, разбив стеклопакет, держась за поперечную раму окна, практически висел снаружи квартиры, при этом никого не подпуская к себе, держась одной рукой за оконную раму, во второй руке держал нож, — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. — С ним пытались заговорить представители полиции и медицинские работники, но он так и не внял их словам и не прекратил свои действия. Оценив ситуацию, командир подразделения спасателей принял решение послать двух спасателей на крышу дома, чтобы они, используя альпинистское снаряжение, спустились с крыши и втолкнули мужчину внутрь квартиры».

Командир вместе с полицейскими стал разговорами отвлекать на себя внимание мужчины, и, как только наступил нужный момент, дал сигнал по рации спасателям, находившимся на крыше дома. Зависший снаружи спасатель совершил прыжок и втолкнул мужчину внутрь квартиры.

«Но, несмотря на стремительность выполнения трюка, мужчина всё же изловчился и попытался нанести спасателю удары ножом, но и в этом случае спасатель вышел победителем, — отметили в ДЧС. — Подоспели сотрудники полиции, и попытка суицида была окончательно предотвращена».

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