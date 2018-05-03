Беременная женщина зарезала супруга на востоке Казахстана

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Беременная женщина убила пьяного мужа в ходе ссоры в Восточно-Казахстанской области, передает региональный сайт YK-news. kz.

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Жительница села Ушаново начала жить с гражданским супругом три года назад, за это время в семье родились двое детей. Со временем мужчина начал прикладываться к бутылке и в ходе семейных разборок нередко бил жену.

Трагедия произошла, когда женщина забеременела третьим ребенком. Она попросила денег на аборт, но в ответ получила ругань, избиение и обвинения в том, что ей нужно было предохраняться.

В ходе ссоры избитая женщина в отчаянии бросилась на мужа с кухонным ножом и нанесла ему смертельный удар. Увидев, что мужчина не дышит, она позвонила сестре убитого и рассказала о произошедшем.