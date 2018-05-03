«Зайцем» через границу — гражданку Молдовы ждет наказание
Гражданку Молдовы и жителя Украины задержали за попытку незаконного перехода украинской границы.
Гражданку Молдовы и жителя Украины задержали за попытку незаконного перехода украинской границы.
КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В пяти метрах от
Сотрудники Госпогранслужбы Украины выяснили, что их соотечественник намеревался помочь женщине нелегально пересечь границу, сообщают в четверг украинские СМИ.
Оба нарушителя, как ожидается, будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.