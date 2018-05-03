«Зайцем» через границу — гражданку Молдовы ждет наказание

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В пяти метрах от украинско-российской границы были задержаны гражданка Молдовы 1988 года рождения и 60-летний житель Украины.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины выяснили, что их соотечественник намеревался помочь женщине нелегально пересечь границу, сообщают в четверг украинские СМИ.