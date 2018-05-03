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3 мая, источник: Sputnik.md

«Зайцем» через границу — гражданку Молдовы ждет наказание

Гражданку Молдовы и жителя Украины задержали за попытку незаконного перехода украинской границы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В пяти метрах от украинско-российской границы были задержаны гражданка Молдовы 1988 года рождения и 60-летний житель Украины.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины выяснили, что их соотечественник намеревался помочь женщине нелегально пересечь границу, сообщают в четверг украинские СМИ.

Оба нарушителя, как ожидается, будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.

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