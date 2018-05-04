Пожарный спас тонущего 3-летнего малыша в ЮКО

Случай на воде произошел 20 апреля в Байдибекском районе. Е. Бердибеков увидел, как вдоль реки Сасык бежит мама 3-летнего Рахым Айдоса и громко плачет. В этот момент он сразу понял, что ребенок упал в воду. Не раздумывая, пожарный побежал к реке, пошел против течения воды и увидел в воде тело малыша. Вытащив на берег захлебнувшегося мальчика, он оказал первую медицинскую помощь. Затем на машине доставил его в амбулаторию Жамбылского сельского округа, далее в районную больницу. После оказания профессиональной медицинской помощи 3-летнего малыша отпустили здорового к родителям.