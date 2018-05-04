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00:15 (мск), источник: Kazinform

Пожарный спас тонущего 3-летнего малыша в ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Водитель районной пожарной части № 10 прапорщик гражданской защиты Еркинбек Бердибеков, находясь в отпуске, спас 3-летнего малыша, упавшего в реку Сасык. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС региона.

Источник: Kazinform

Случай на воде произошел 20 апреля в Байдибекском районе. Е. Бердибеков увидел, как вдоль реки Сасык бежит мама 3-летнего Рахым Айдоса и громко плачет. В этот момент он сразу понял, что ребенок упал в воду. Не раздумывая, пожарный побежал к реке, пошел против течения воды и увидел в воде тело малыша. Вытащив на берег захлебнувшегося мальчика, он оказал первую медицинскую помощь. Затем на машине доставил его в амбулаторию Жамбылского сельского округа, далее в районную больницу. После оказания профессиональной медицинской помощи 3-летнего малыша отпустили здорового к родителям.

Руководство департамента, оценив героизм прапорщика гражданской защиты Е. Бердибекова, вручило ему грамоту. Он служит в противопожарной службе свыше десяти лет, обладает несколькими наградами.

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