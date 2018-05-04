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07:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бизнесмена отследили по GPS

Покупка трекеров для курьеров может обернуться уголовным делом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Столичный Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела против основателя сервиса доставки еды «ВкусLab» Артема Лаптева, который купил в Китае GPS-трекеры для своих курьеров. Приборы предполагалось использовать с ведома сотрудников, но следователи увидели в действиях предпринимателя признаки преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). В конце апреля Генпрокуратура признала, что эта норма УК нуждается в корректировке.

Как рассказал «Ъ» Артем Лаптев, в 2017 году он хотел разработать приложение, которое позволяло бы клиенту видеть в смартфоне движение курьера по карте, чтобы рассчитать время доставки еды. «Такая технология реализована в приложениях по вызову такси. Но там водители в качестве передатчика координат используют свои телефоны, которые постоянно заряжаются, — говорит предприниматель.— А курьер весь день на ногах, ему негде подзарядить телефон». По его словам, в России сертифицированный трекер стоил на тот момент около 7 тыс. руб., аналогичное устройство из Китая обошлось бы всего 500 руб. «Когда вам нужно много устройств и вы опасаетесь, что курьер его потеряет, возникает желание экономить», — признает предприниматель. Господин Лаптев сделал заказ на AliExpress в июле 2017 года, но устройств так и не получил. Зато 19 апреля 2018 года ему пришла повестка из Коптевского отдела Следственного комитета. «В документе не было указано, по какой причине меня вызывают, зато был указан телефон следователя, — рассказал бизнесмен.— Я позвонил, а следователь дружелюбно говорит: ничего страшного, ваш номер телефона засветился в каком-то другом деле, чистая формальность, забегите на 15 минут дать объяснения».

Господин Лаптев приехал к следователю без адвоката. «Он мне задал несколько вопросов о давно забытом заказе с AliExpress, я подтвердил факт покупки, — говорит бизнесмен.— Это оказалось достаточным — следователь усмотрел признаки преступления по ст. 138.1 УК РФ. Я о такой даже не знал». Как оказалось, заказ все-таки прибыл в Россию, но его задержали на таможне и отправили на экспертизу. Там увидели, что в пластиковых коробках по 500 руб. находятся не только трекеры, но и встроенные микрофоны. Это дало основание посчитать устройства «предназначенными для негласного получения информации».

На вторую встречу со следователем господин Лаптев приехал уже с адвокатом. Вместе они попытались объяснить, что курьеры должны были знать о нахождении трекера в сумке с едой. «Следователь отнесся с пониманием, но сказал, что не он пишет законы. По его словам, теперь у меня два варианта: написать признание с раскаянием и получить небольшой штраф либо долго судиться и доказывать невиновность, — говорит господин Лаптев.— Я сказал, что не считаю себя виноватым. Следователь ответил, что будет решать вопрос о возбуждении или невозбуждении дела. Я на ровном месте могу заработать судимость, не совершив никакого преступления. А ведь все визовые отделы, все работодатели обязательно спрашивают, была ли судимость, — и это может стать поводом для отказа. К тому же я работаю в финансовой сфере и уже не смогу занимать определенные карьерные посты».

Напомним, до 2011 года наказание за незаконный оборот технических средств для негласного получения информации предусматривала ч. 3 ст. 138 УК РФ. Затем это преступление было выделено в отдельную статью — 138.1, а максимальное наказание увеличено с трех до четырех лет лишения свободы. Все эти годы наблюдается увеличение количества приговоров. Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2012 году по этой статье было осуждено 72 человека, а в 2017 году — уже 254 человека (оправдано — ноль, обвинение прекращено за отсутствием состава преступления у одного человека). Часть этих осужденных обвинялись и по другим статьям. В статистике за 2017 год «Ъ» обнаружил 177 обвинительных приговоров, где речь шла только о ст. 138.1 УК РФ. Четыре человека были приговорены к лишению свободы (трое получили срок до года, один человек — до двух лет). 11 граждан были оштрафованы на сумму до 5 тыс. руб., 101 человек получил штраф от 5 тыс. до 25 тыс. руб., 60 осужденных — на сумму от 25 тыс. до 100 тыс. руб. В одном приговоре указан максимально возможный штраф — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Ранее «Ъ» рассказывал историю москвича Алексея Соколова, которого обвинили в покупке и последующей продаже китайского брелока со скрытой видеокамерой. Сам обвиненный объяснял, что заказал брелок в качестве видеорегистратора на шлем мотоцикла, но разочаровался в качестве картинки и решил перепродать его, чтобы вернуть потраченные деньги. Пока следователи разбирались с его делом, господин Соколов провел четыре месяца в СИЗО. В итоге гособвинитель попросила приговорить его к штрафу в 100 тыс. руб., однако судья назначила наказание «по отсиженному» — четыре месяца лишения свободы.

«Криминальными устройствами считаются те, что предназначены для негласного наблюдения. Это решают технические эксперты — и они смотрят только на изначальную функцию устройства, — объясняет адвокат правозащитной “Команды 29” Иван Павлов.— Возьмем диктофон в авторучке. У ручки предназначение — писать на бумаге. Добавление функции диктофона эксперт посчитает попыткой замаскировать подслушивающее устройство под ручку. Был ли криминальный умысел, решает следователь».

Проблемы с применением ст. 138.1 УК РФ признавались не раз, причем на самом высоком уровне. В декабре 2017 года президенту Владимиру Путину на пресс-конференции рассказали историю многодетного фермера из Курганской области, который заказал GPS-маячок для слежения за коровой. Мужчина был задержан на сельской почте при получении посылки, ему предъявили обвинение по ст. 138.1 УК РФ. «Я даже не знаю, что есть такая статья, — сказал президент Путин.— Я не понимаю, в чем проблема, связанная с коровой. Наверное, это нужно как-то отрегулировать, я постараюсь это сделать». После этого дело против фермера было прекращено, а Генпрокуратура начала масштабную проверку всех уголовных дел, возбужденных по ст. 138.1 УК РФ. «Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — заявлял в конце 2017 года официальный представитель ведомства Александр Куренной. Как выяснил «Ъ», эта проверка закончилась две недели назад, в конце апреля 2018 года. В беседе с «Ъ» господин Куренной рассказал, что в ведомстве пришли к выводу: закон «имеет издержки». «Создана специальная рабочая группа, которая готовит корректировку законодательства, — сказал представитель Генпрокуратуры.— Чтобы не было излишнего уголовного преследования, когда устройство приобретается гражданами для своих бытовых нужд. Или когда вместо уголовного законодательства вполне можно обойтись административным».

Александр Черных

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