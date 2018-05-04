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03:28 (мск), источник: Восток Медиа

Приморские эксперты выясняют причину гибели двух хабаровских тигрят

Останки тигрят в возрасте примерно 3−5 месяцев обнаружены в 300 метрах от поселка Среднехорский, на расстоянии 4−5 метров друг от друга, сообщает РИА «Восток-Медиа».

29 апреля в лесу в районе имени Лазо Хабаровского края сборщики черемши и папоротника обнаружили останки двух амурских тигрят.

З0 апреля на место находки прибыли специалисты Минприроды Хабаровского края, полиции и Центра «Амурский тигр».

Останки тигрят в возрасте примерно 3−5 месяцев обнаружены в 300 метрах от поселка Среднехорский, на расстоянии 4−5 метров друг от друга.

«По всей видимости тигрята погибли давно, предположительно глубокой осенью или зимой прошлого года. Точно об этом можно будет говорить только после экспертизы. По процедуре тела тигрят были упакованы и переданы полиции», — комментирует начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.

На данный момент специалисты не могут определить причину произошедшего.

«Большое спасибо гражданам, что не побоялись и оперативно сообщили о находке. Однозначного ответа, что случилось с тигрятами, без исследования дать невозможно. Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу двух возможных версий.

Первая: тигрята могли потерять мать, которая, возможно, могла пострадать от браконьерского выстрела, после чего стали блуждать по лесу в поисках пропитания и оказались в районе посёлка, питались на помойке, где и погибли от истощения. В то же время тела лежали очень близко к друг другу, чего практически не бывает в таких случаях. Правда, остается вариант, что их могли задавить собаки.

По другой версии они, как и их мать, стали жертвой браконьеров, которые или который хранил у себя трупы, а потом от них избавился. В любом случае до экспертизы можно только гадать, — рассказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Оставшись без опеки матери в таком возрасте, тигрята не могут добывать пропитание, тратят много сил на борьбу с глубоким снегом и умирают от голода. Специалистами также рассмотрят версию насильственной смерти, так как место обнаружения печальной находки расположено недалеко от населенного пункта. Сейчас экспертам предстоит выяснить точную причину смерти тигрят.

На данный момент тела хищников передали в центр диагностики болезней диких животных в Уссурийске для экспертизы. По факту полиция ведет доследственную проверку.

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