В деле кировской банды поставлено многоточие

Источник: AP 2018

Приморский краевой суд. В третий раз здесь выносят приговор членам кировской банды. Родственники как обвиняемых, так и потерпевших пришли услышать решение судьи. Четверо из пяти подсудимых получили от 21-го до 25 лет лишения свободы. Вадима Ковтуна, который проходил как соучастник, приговорили к 8 годам. Отбывать наказание все пятеро будут в колонии строго режима. Некоторые адвокаты посчитали приговор несправедливым. И уже подали предварительную жалобу.

Михаил Табаков, адвокат Максима Кириллова: «Мой подзащитный не был в день совершения убийства на этом месте. Участия в убийстве никакого не принимал».

Оксана Усова, адвокат Алексея Никитина: «И считаем также чрезмерно суровым тот приговор, который сегодня озвучил председательствующий».

А вот родственники убитых считают, что суд, наоборот, был весьма лоялен к обвиняемым.

Надежда Макаренко, потерпевшая: «Что только 25 лет. А он же убил в упор моего сына, Макаренко Дмитрия. Будем надеяться, что вступит в законную силу приговор. Девять лет уже прошло со дня убийства».

Наказание могло быть гораздо суровее, но присяжные заседатели признали фигурантов заслуживающими снисхождения.

Лина Чернявская, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Приморского края: «Что в соответствии с действующим законом является препятствием для назначения пожизненного лишения свободы».