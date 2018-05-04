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03:13 (мск), источник: Вести Приморье

В деле кировской банды поставлено многоточие

В Приморском краевом суде состоялось оглашение приговора членам кировской банды. Один из эпизодов, по которому проходят подсудимые, пересматривается уже в третий раз. Какое наказание получили обвиняемые и чем недовольны адвокаты?

Источник: AP 2018

Приморский краевой суд. В третий раз здесь выносят приговор членам кировской банды. Родственники как обвиняемых, так и потерпевших пришли услышать решение судьи. Четверо из пяти подсудимых получили от 21-го до 25 лет лишения свободы. Вадима Ковтуна, который проходил как соучастник, приговорили к 8 годам. Отбывать наказание все пятеро будут в колонии строго режима. Некоторые адвокаты посчитали приговор несправедливым. И уже подали предварительную жалобу.

Михаил Табаков, адвокат Максима Кириллова: «Мой подзащитный не был в день совершения убийства на этом месте. Участия в убийстве никакого не принимал».

Оксана Усова, адвокат Алексея Никитина: «И считаем также чрезмерно суровым тот приговор, который сегодня озвучил председательствующий».

А вот родственники убитых считают, что суд, наоборот, был весьма лоялен к обвиняемым.

Надежда Макаренко, потерпевшая: «Что только 25 лет. А он же убил в упор моего сына, Макаренко Дмитрия. Будем надеяться, что вступит в законную силу приговор. Девять лет уже прошло со дня убийства».

Наказание могло быть гораздо суровее, но присяжные заседатели признали фигурантов заслуживающими снисхождения.

Лина Чернявская, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Приморского края: «Что в соответствии с действующим законом является препятствием для назначения пожизненного лишения свободы».

В 2010 году после серии нападений на милиционеров кировская банда стала известна всей стране. Но спустя 8 лет в суде в очередной раз пересматривался эпизод с убийством четырех жителей поселка Кировский. Именно по нему еще летом 2016 года, после второго судебного процесса, коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. Но верховный суд России отправил дело на новое, третье рассмотрение, которое началось в июне прошлого года. И на этот раз присяжные признали подсудимых виновными.

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