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04:26 (мск), источник: VLADNEWS

Трех приморских моряков судна «Кристалл Ист» госпитализируют в ОАЭ

Компании-судовладельца удалось получить разрешение суда.

Источник: VLADNEWS

Троих моряков с арестованного судна «Кристалл Ист» в Объединенных Арабских Эмиратах могут положить в больницу в воскресенье, 6 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Тасс.

Напомним, судно «Кристалл Ист» было арестовано в ОАЭ в 2015 году. В декабре 2017 года семеро членов экипажа вернулись в Приморье, на смену им прислали семь человек, чтобы следить за судном. В марте моряки написали письмо в генконсульство России в ОАЭ с просьбой помочь вернуться на родину, так как на судне осложнилась ситуация, закончилось топливо. В середине апреля состояние здоровья трех моряков ухудшилось, и врач, прибывший на судно, рекомендовал им медицинскую репатриацию на родину и дальнейшее лечение, однако, чтобы положить людей в местную больницу, необходимо разрешение суда, так как судно находиться в особо охраняемой зоне.

3 мая удалось получить разрешение суда, поэтому в воскресенье моряки будут доставлены в больницу.

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