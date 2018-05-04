Трех приморских моряков судна «Кристалл Ист» госпитализируют в ОАЭ

Напомним, судно «Кристалл Ист» было арестовано в ОАЭ в 2015 году. В декабре 2017 года семеро членов экипажа вернулись в Приморье, на смену им прислали семь человек, чтобы следить за судном. В марте моряки написали письмо в генконсульство России в ОАЭ с просьбой помочь вернуться на родину, так как на судне осложнилась ситуация, закончилось топливо. В середине апреля состояние здоровья трех моряков ухудшилось, и врач, прибывший на судно, рекомендовал им медицинскую репатриацию на родину и дальнейшее лечение, однако, чтобы положить людей в местную больницу, необходимо разрешение суда, так как судно находиться в особо охраняемой зоне.