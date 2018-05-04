Заблудившиеся в Приморье туристы спасены

Утром в пятницу, 4 мая, спасатели обнаружили всех членов тургруппы и доставили их в село Нижние Лужки. Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась.

Ранее прошла информация, что 3 мая в Кавалеровском районе в районе ручья Антошкин Ключ заблудилась туристическая группа из четырех человек.

В спасательной операции участвовали три человека и две единицы техники. Быстрым поискам способствовало то, что туристическая группа перед маршрутом подала все необходимые данные в МЧС.