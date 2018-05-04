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04:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Заблудившиеся в Приморье туристы спасены

Туристическая группа, заблудившаяся в Кавалеровском районе Приморья в четверг, 3 мая, спасена, об этом DEITA. RU сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Утром в пятницу, 4 мая, спасатели обнаружили всех членов тургруппы и доставили их в село Нижние Лужки. Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась.

Ранее прошла информация, что 3 мая в Кавалеровском районе в районе ручья Антошкин Ключ заблудилась туристическая группа из четырех человек.

В спасательной операции участвовали три человека и две единицы техники. Быстрым поискам способствовало то, что туристическая группа перед маршрутом подала все необходимые данные в МЧС.

Екатерина Лапкина.

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