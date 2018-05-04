Сибиряк явился в суд пьяным и был арестован на двое суток

Житель Купчинского района Новосибирской области, которого обвинили в краже с незаконным проникновением в помещение, явился в суд пьяным и был арестован судебными приставами.

— Мужчина во время прохождения досмотра при входе в здание суда, еле держась на ногах, невнятно пытался объяснить, что он просто немного выпил для снятия стресса. При этом он выражался нецензурной бранью и вёл себя крайне агрессивно, — рассказывают в пресс-службе новосибирского управления службы Федеральных судебных приставов.