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06:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибиряк явился в суд пьяным и был арестован на двое суток

При входе в здание мужчина еле держался на ногах и вёл себя агрессивно.

Житель Купчинского района Новосибирской области, которого обвинили в краже с незаконным проникновением в помещение, явился в суд пьяным и был арестован судебными приставами.

— Мужчина во время прохождения досмотра при входе в здание суда, еле держась на ногах, невнятно пытался объяснить, что он просто немного выпил для снятия стресса. При этом он выражался нецензурной бранью и вёл себя крайне агрессивно, — рассказывают в пресс-службе новосибирского управления службы Федеральных судебных приставов.

Мужчину не только не пустили на судебный процесс, но и составили в отношении нарушителя административный протокол по статье 17.3 КоАП РФ. За такое поведение суд решил арестовать подсудимого на двое суток.

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