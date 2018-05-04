Сибиряк явился в суд пьяным и был арестован на двое суток
При входе в здание мужчина еле держался на ногах и вёл себя агрессивно.
При входе в здание мужчина еле держался на ногах и вёл себя агрессивно.
Житель Купчинского района Новосибирской области, которого обвинили в краже с незаконным проникновением в помещение, явился в суд пьяным и был арестован судебными приставами.
— Мужчина во время прохождения досмотра при входе в здание суда, еле держась на ногах, невнятно пытался объяснить, что он просто немного выпил для снятия стресса. При этом он выражался нецензурной бранью и вёл себя крайне агрессивно, — рассказывают в
Мужчину не только не пустили на судебный процесс, но и составили в отношении нарушителя административный протокол по статье 17.3 КоАП РФ. За такое поведение суд решил арестовать подсудимого на двое суток.