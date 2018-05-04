Таксиста, отравившего пассажира, осудили в Приморье

Приговором Хасанского суда приморец осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, и разбой.

Как установлено в суде, преступные деяния произошли в декабре 2014 года в Славянке.

Водитель такси, услугами которого решил воспользоваться потерпевший, предложил пассажиру алкоголь, в который подмешал сильнодействующее вещество, превысив дозировку.

Выпив опасный коктейль, потерпевший потерял сознание. Психотропный препарат в смеси с алкоголем вызвал острое отравление, от которого наступила смерть.

Убедившись, что клиент без сознания, злоумышленник похитил вещи потерпевшего, деньги и иные ценности на сумму свыше 135 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено после вмешательства прокурора района, к которому обратились родственники погибшего с жалобой на решения органов следствия. По требованию прокурора действия фигуранта переквалифицированы на более тяжкие составы.