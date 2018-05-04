Таксиста, отравившего пассажира, осудили в Приморье
Следователь сперва квалифицировал деяние обвиняемого по мягким статьям Уголовного кодекса, но в дело вмешалась прокуратура, выяснило РИА «Типограф».
Следователь сперва квалифицировал деяние обвиняемого по мягким статьям Уголовного кодекса, но в дело вмешалась прокуратура, выяснило РИА «Типограф».
Приговором Хасанского суда приморец осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, и разбой.
Как установлено в суде, преступные деяния произошли в декабре 2014 года в Славянке.
Водитель такси, услугами которого решил воспользоваться потерпевший, предложил пассажиру алкоголь, в который подмешал сильнодействующее вещество, превысив дозировку.
Убедившись, что клиент без сознания, злоумышленник похитил вещи потерпевшего, деньги и иные ценности на сумму свыше 135 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено после вмешательства прокурора района, к которому обратились родственники погибшего с жалобой на решения органов следствия. По требованию прокурора действия фигуранта переквалифицированы на более тяжкие составы.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 13 лет строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.