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05:25 (мск), источник: Восток Медиа

Таксиста, отравившего пассажира, осудили в Приморье

Следователь сперва квалифицировал деяние обвиняемого по мягким статьям Уголовного кодекса, но в дело вмешалась прокуратура, выяснило РИА «Типограф».

Приговором Хасанского суда приморец осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, и разбой.

Как установлено в суде, преступные деяния произошли в декабре 2014 года в Славянке.

Водитель такси, услугами которого решил воспользоваться потерпевший, предложил пассажиру алкоголь, в который подмешал сильнодействующее вещество, превысив дозировку.

Выпив опасный коктейль, потерпевший потерял сознание. Психотропный препарат в смеси с алкоголем вызвал острое отравление, от которого наступила смерть.

Убедившись, что клиент без сознания, злоумышленник похитил вещи потерпевшего, деньги и иные ценности на сумму свыше 135 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено после вмешательства прокурора района, к которому обратились родственники погибшего с жалобой на решения органов следствия. По требованию прокурора действия фигуранта переквалифицированы на более тяжкие составы.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 13 лет строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

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