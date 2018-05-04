В Екатеринбурге ночью сгорело пять автомобилей
На екатеринбургском ВИЗе пожарные сегодня ночью тушили пять автомобилей. Пожар произошел на улице Токарей, сообщает
На екатеринбургском ВИЗе пожарные сегодня ночью тушили пять автомобилей. Пожар произошел на улице Токарей, сообщает
Сгорели машины Hyundai Elantra, Kia Rio, Daewoo Matiz, повреждены кузова Toyota Corolla и Volkswagen Passat.
На тушении работали две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут.
Отметим, что такие пожары, к сожалению, не редкость: так, в конце апреля сгорели три машины на улице Опалихинской.