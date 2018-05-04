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07:04 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге ночью сгорело пять автомобилей

На екатеринбургском ВИЗе пожарные сегодня ночью тушили пять автомобилей. Пожар произошел на улице Токарей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сгорели машины Hyundai Elantra, Kia Rio, Daewoo Matiz, повреждены кузова Toyota Corolla и Volkswagen Passat.

На тушении работали две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут.

Отметим, что такие пожары, к сожалению, не редкость: так, в конце апреля сгорели три машины на улице Опалихинской.

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