Дом как извинение: полицейский избежал тюрьмы за смертельный наезд в Шымкенте

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Каратауский районный суд Шымкента вынес приговор в отношении бывшего полицейского, сбившего пешехода насмерть.

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ДТП с участием 32-летнего начальника отдела дознания Сайрамского районного отдела полиции Жандоса Оразалиева произошло 18 августа 2017 года. Бывший полицейский сбил на пешеходном переходе семью из трех человек. В результате наезда на месте скончался 37-летний Галымжан Маханов, его жена и семилетний сын попали в больницу, сообщил телеканал TVK.

По данным телеканала, ранее потерпевшие сообщили, что подсудимый возместил им материальный и моральный ущерб. Они простили водителя и попросили суд освободить его от наказания.

«Семья подсудимого приобрела жилой дом семье потерпевшего, в результате стороны примирились в досудебном порядке. Потерпевшие подтверждали это на первых судебных слушаниях, более того, они просили освободить подсудимого от ответственности», — сообщил судья Каратауского районного суда Мосмбек Амирбеков.