Пенсионный «развод». Пожилым уральцам предлагают сомнительную услугу
В Екатеринбурге появился новый вид заработка на пенсионерах.
В Екатеринбурге появился новый вид заработка на пенсионерах.
Разнообразные юридические конторы обещают сделать перерасчёт пенсий. Однако зачастую люди, потратив серьёзные средства, остаются ни с чем.
Под гипнозом.
Жительница Екатеринбурга ехала в трамвае и увидела в бегущей строке рекламу: «Пересчитываем пенсии». А так как пенсия у неё маленькая, женщина решила: прибавка не помешает. И отправилась в офис юридической фирмы. «Специалисты по пенсиям» встретили её очень приветливо. Посмотрели все документы, пообещали солидный перерасчёт (естественно, в большую сторону) и — потребовали заплатить в кассе 17 850 рублей.
Но этим дело не закончилось. Через некоторое время юристы попросили женщину оформить доверенность, и ей пришлось заплатить ещё 1 800 рублей…
Когда все накопления пенсионерки закончились, она поняла: её попросту обманывают.
И это не единственный случай, когда пожилые уральцы обращались в частные конторы за перерасчётом, платили деньги, но оставались ни с чем. Мужчина (82 года) с пенсией в 23 тысячи рублей обратился в компанию «Сириус», рекламу услуг которой услышал по радио. По телефону ему пообещали выгодный пересчёт, но попросили оплатить работу юриста. Пенсионер перевёл
А когда у старика закончились деньги, ему позвонила
Будьте осторожны!
Мы позвонили в екатеринбургскую фирму и, представившись местным жителем, поинтересовались: действительно ли они оказывают такого рода услуги? Консультант по имени Иван ответил, что да — они занимаются в том числе перерасчётом пенсий. Но для начала посоветовал нам обратиться в отделение Пенсионного фонда. И если его действия нас не устроят, уже идти к ним. Дескать, они изучат все документы и, если нам положена прибавка, составят претензию в ПФР. Стоит эта услуга 5 500 рублей.
Впрочем, как выяснилось, тем же самым занимается достаточно большое количество юридических фильм. Стоимость перерасчёта — от 3 000 до 15 000 рублей и выше. Пожилые люди покупаются на такие предложения как минимум по двум причинам.
Но если на Среднем Урале такой вид «развода» пока в новинку, то у наших соседей он уже весьма популярен. «Изобретательность некоторых “дельцов” переходит все
«Важно сразу отметить, что этому обещанию мошенников не суждено исполниться, — предупреждает управляющий отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук. — Размер пенсии зависит от продолжительности трудового стажа, заработка, с учётом которого начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за каждого конкретного гражданина. Произвольно он не устанавливается. А получить, например, справку о размере пенсии или ознакомиться с документами пенсионного дела можно без услуг посторонних лиц и бесплатно».
Показательно, что обращаться в полицию жертвы «перерасчёта», как правило, не спешат. Ведь они сами, добровольно приходили к «юристам» и расставались со своими деньгами. Думается, что в ближайшее время этот «относительно честный способ отъёма денег у населения» может распространиться и в Екатеринбурге. Будьте осторожны!
Комментарий.
Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:
— К сожалению, пенсионеры чаще всего становятся жертвами разного рода обманщиков и нечистоплотных «бизнесменов». И это связано не только с перерасчётом пенсий. В таких случаях главное — не торопиться с принятием решений, не спешить подписывать договор на ту или иную услугу. Проконсультируйтесь с детьми, с соседями, с друзьями, которые лучше разбираются в юридических тонкостях. И помните, что самые важные вещи в таких документах, как правило, написаны самым мелким шрифтом. И если вы чувствуете, что стали жертвой мошенников, — обращайтесь в отдел полиции по месту жительства. Там проведут проверку и примут соответствующее решение. Но для этого нужно как минимум написать заявление…