Пенсионный «развод». Пожилым уральцам предлагают сомнительную услугу

Разнообразные юридические конторы обещают сделать перерасчёт пенсий. Однако зачастую люди, потратив серьёзные средства, остаются ни с чем.

Под гипнозом.

Жительница Екатеринбурга ехала в трамвае и увидела в бегущей строке рекламу: «Пересчитываем пенсии». А так как пенсия у неё маленькая, женщина решила: прибавка не помешает. И отправилась в офис юридической фирмы. «Специалисты по пенсиям» встретили её очень приветливо. Посмотрели все документы, пообещали солидный перерасчёт (естественно, в большую сторону) и — потребовали заплатить в кассе 17 850 рублей.

Но этим дело не закончилось. Через некоторое время юристы попросили женщину оформить доверенность, и ей пришлось заплатить ещё 1 800 рублей…

Когда все накопления пенсионерки закончились, она поняла: её попросту обманывают.

И это не единственный случай, когда пожилые уральцы обращались в частные конторы за перерасчётом, платили деньги, но оставались ни с чем. Мужчина (82 года) с пенсией в 23 тысячи рублей обратился в компанию «Сириус», рекламу услуг которой услышал по радио. По телефону ему пообещали выгодный пересчёт, но попросили оплатить работу юриста. Пенсионер перевёл какую-то сумму на счёт московского офиса фирмы. Вскоре ему перезвонили и сообщили радостную весть: «Пенсионный фонд должен вам за 22 года, это огромная сумма!». Но чтобы её получить, требуется заплатить ещё. И он, как под гипнозом, заплатил снова… В результате всех этих «транзакций» пенсионер перевёл «юристам» из Москвы все свои кровные, которые скопил за 50 лет непрерывного трудового стажа с северным коэффициентом. Внимание: 960 тысяч рублей!

А когда у старика закончились деньги, ему позвонила какая-то женщина. Представившись сотрудником Сбербанка, она заявила: увеличение пенсии ему не «светит», но все потраченные деньги ему вернут. Нужно только заплатить ещё 96 тысяч рублей. И вот тут мужчина задумался…

Будьте осторожны!

Мы позвонили в екатеринбургскую фирму и, представившись местным жителем, поинтересовались: действительно ли они оказывают такого рода услуги? Консультант по имени Иван ответил, что да — они занимаются в том числе перерасчётом пенсий. Но для начала посоветовал нам обратиться в отделение Пенсионного фонда. И если его действия нас не устроят, уже идти к ним. Дескать, они изучат все документы и, если нам положена прибавка, составят претензию в ПФР. Стоит эта услуга 5 500 рублей.

Впрочем, как выяснилось, тем же самым занимается достаточно большое количество юридических фильм. Стоимость перерасчёта — от 3 000 до 15 000 рублей и выше. Пожилые люди покупаются на такие предложения как минимум по двум причинам. Во-первых, пенсии у большинства не ахти, и даже те, кому в ПФР начислили относительно неплохую сумму, всё равно ею недовольны.

Во-вторых, название учреждений звучит порою весьма солидно. Одно из них созвучно с «Единым расчётным центром» (коммерческая организация, через которую в Екатеринбурге идёт большинство коммунальных платежей). Это подкупает и вызывает доверие.

Но если на Среднем Урале такой вид «развода» пока в новинку, то у наших соседей он уже весьма популярен. «Изобретательность некоторых “дельцов” переходит все морально-этические границы, — предупреждает ПФР по Пермскому краю. — Они сообщают гражданам заведомо ложную информацию: якобы им неправильно рассчитали размер пенсии, не учли отдельные годы трудового стажа. И за определённую плату пожилым людям предлагают услуги по заполнению заявления в территориальный орган ПФР, обещая увеличить размер пенсии». Причём стоимость услуги составляет порядка 13 тысяч рублей.

«Важно сразу отметить, что этому обещанию мошенников не суждено исполниться, — предупреждает управляющий отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук. — Размер пенсии зависит от продолжительности трудового стажа, заработка, с учётом которого начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за каждого конкретного гражданина. Произвольно он не устанавливается. А получить, например, справку о размере пенсии или ознакомиться с документами пенсионного дела можно без услуг посторонних лиц и бесплатно».

Показательно, что обращаться в полицию жертвы «перерасчёта», как правило, не спешат. Ведь они сами, добровольно приходили к «юристам» и расставались со своими деньгами. Думается, что в ближайшее время этот «относительно честный способ отъёма денег у населения» может распространиться и в Екатеринбурге. Будьте осторожны!

Комментарий.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: