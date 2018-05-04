Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Лайфхак: что делать, если ты забыла воспользоваться дезодорантом
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Командир российского самолета умер по пути в Египет
«Изделие 715» "раздавит" ПВО стран НАТО
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы
Легенда № 61. Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
10Историческая встреча лидеров двух Корей
07:16 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Пенсионный «развод». Пожилым уральцам предлагают сомнительную услугу

В Екатеринбурге появился новый вид заработка на пенсионерах.

Разнообразные юридические конторы обещают сделать перерасчёт пенсий. Однако зачастую люди, потратив серьёзные средства, остаются ни с чем.

Под гипнозом.

Жительница Екатеринбурга ехала в трамвае и увидела в бегущей строке рекламу: «Пересчитываем пенсии». А так как пенсия у неё маленькая, женщина решила: прибавка не помешает. И отправилась в офис юридической фирмы. «Специалисты по пенсиям» встретили её очень приветливо. Посмотрели все документы, пообещали солидный перерасчёт (естественно, в большую сторону) и — потребовали заплатить в кассе 17 850 рублей.

Но этим дело не закончилось. Через некоторое время юристы попросили женщину оформить доверенность, и ей пришлось заплатить ещё 1 800 рублей…

Когда все накопления пенсионерки закончились, она поняла: её попросту обманывают.

И это не единственный случай, когда пожилые уральцы обращались в частные конторы за перерасчётом, платили деньги, но оставались ни с чем. Мужчина (82 года) с пенсией в 23 тысячи рублей обратился в компанию «Сириус», рекламу услуг которой услышал по радио. По телефону ему пообещали выгодный пересчёт, но попросили оплатить работу юриста. Пенсионер перевёл какую-то сумму на счёт московского офиса фирмы. Вскоре ему перезвонили и сообщили радостную весть: «Пенсионный фонд должен вам за 22 года, это огромная сумма!». Но чтобы её получить, требуется заплатить ещё. И он, как под гипнозом, заплатил снова… В результате всех этих «транзакций» пенсионер перевёл «юристам» из Москвы все свои кровные, которые скопил за 50 лет непрерывного трудового стажа с северным коэффициентом. Внимание: 960 тысяч рублей!

А когда у старика закончились деньги, ему позвонила какая-то женщина. Представившись сотрудником Сбербанка, она заявила: увеличение пенсии ему не «светит», но все потраченные деньги ему вернут. Нужно только заплатить ещё 96 тысяч рублей. И вот тут мужчина задумался…

Будьте осторожны!

Мы позвонили в екатеринбургскую фирму и, представившись местным жителем, поинтересовались: действительно ли они оказывают такого рода услуги? Консультант по имени Иван ответил, что да — они занимаются в том числе перерасчётом пенсий. Но для начала посоветовал нам обратиться в отделение Пенсионного фонда. И если его действия нас не устроят, уже идти к ним. Дескать, они изучат все документы и, если нам положена прибавка, составят претензию в ПФР. Стоит эта услуга 5 500 рублей.

Впрочем, как выяснилось, тем же самым занимается достаточно большое количество юридических фильм. Стоимость перерасчёта — от 3 000 до 15 000 рублей и выше. Пожилые люди покупаются на такие предложения как минимум по двум причинам. Во-первых, пенсии у большинства не ахти, и даже те, кому в ПФР начислили относительно неплохую сумму, всё равно ею недовольны.

Во-вторых, название учреждений звучит порою весьма солидно. Одно из них созвучно с «Единым расчётным центром» (коммерческая организация, через которую в Екатеринбурге идёт большинство коммунальных платежей). Это подкупает и вызывает доверие.

Но если на Среднем Урале такой вид «развода» пока в новинку, то у наших соседей он уже весьма популярен. «Изобретательность некоторых “дельцов” переходит все морально-этические границы, — предупреждает ПФР по Пермскому краю. — Они сообщают гражданам заведомо ложную информацию: якобы им неправильно рассчитали размер пенсии, не учли отдельные годы трудового стажа. И за определённую плату пожилым людям предлагают услуги по заполнению заявления в территориальный орган ПФР, обещая увеличить размер пенсии». Причём стоимость услуги составляет порядка 13 тысяч рублей.

«Важно сразу отметить, что этому обещанию мошенников не суждено исполниться, — предупреждает управляющий отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук. — Размер пенсии зависит от продолжительности трудового стажа, заработка, с учётом которого начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за каждого конкретного гражданина. Произвольно он не устанавливается. А получить, например, справку о размере пенсии или ознакомиться с документами пенсионного дела можно без услуг посторонних лиц и бесплатно».

Показательно, что обращаться в полицию жертвы «перерасчёта», как правило, не спешат. Ведь они сами, добровольно приходили к «юристам» и расставались со своими деньгами. Думается, что в ближайшее время этот «относительно честный способ отъёма денег у населения» может распространиться и в Екатеринбурге. Будьте осторожны!

Комментарий.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

— К сожалению, пенсионеры чаще всего становятся жертвами разного рода обманщиков и нечистоплотных «бизнесменов». И это связано не только с перерасчётом пенсий. В таких случаях главное — не торопиться с принятием решений, не спешить подписывать договор на ту или иную услугу. Проконсультируйтесь с детьми, с соседями, с друзьями, которые лучше разбираются в юридических тонкостях. И помните, что самые важные вещи в таких документах, как правило, написаны самым мелким шрифтом. И если вы чувствуете, что стали жертвой мошенников, — обращайтесь в отдел полиции по месту жительства. Там проведут проверку и примут соответствующее решение. Но для этого нужно как минимум написать заявление…

Все новости региона
На Урале изобрели вечную батарейку. Подробности
ЦСР предложил создать единую государственную цифровую платформу
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
Эксперт заявил о резком падении доступности сала для украинцев
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Владимир Путин уволил пять генералов полиции и СКР
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь