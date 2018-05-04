В районе Омской области, где паводком размыло дорогу, введут режим ЧС
В Москаленском районе, где размыло подъездную дорогу к селу Элита, планируют ввести режим ЧС для усиления борьбы с паводком.
В Москаленском районе, где размыло подъездную дорогу к селу Элита, планируют ввести режим ЧС для усиления борьбы с паводком.
В настоящий момент АО ДРСУ № 2 ведет постоянный мониторинг пострадавшей от паводка дороги. Чтобы устранить последствия половодья, специалистам предстоит отсыпать обочину и откос земляного полотна грунтом. При этом откос нужно сделать максимально пологим, чтобы не допустить дальнейшего подмыва дороги, отметили в региональном Минстрое.
Протяженность подтопленного участка составляет 400 метров, сейчас он обозначен специальными дорожными знаками и сигнальными столбиками.
«Представители управления дорожного хозяйства, районной администрации и подрядной организации определяют участок, пригодный под сосредоточенный резерв грунта. Для ускорения сроков устранения паводковой ситуации администрацией Москаленского района планируется ввести режим ЧС», — сообщили в
Работы по ликвидации последствий паводка ориентировочно займут 10 дней. Средства на них выделят из дорожного фонда Омской области.