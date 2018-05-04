Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сергей Жуков готов оставить сцену ради детей
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Как подобрать румяна в зависимости от особенностей твоей кожи
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Война в Сирии: Ирану предложено выйти вон, на очереди РФ -эксперт
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
10Историческая встреча лидеров двух Корей
07:17 (мск), источник: СуперОмск

В районе Омской области, где паводком размыло дорогу, введут режим ЧС

В Москаленском районе, где размыло подъездную дорогу к селу Элита, планируют ввести режим ЧС для усиления борьбы с паводком.

Источник: РИА "Новости"

В настоящий момент АО ДРСУ № 2 ведет постоянный мониторинг пострадавшей от паводка дороги. Чтобы устранить последствия половодья, специалистам предстоит отсыпать обочину и откос земляного полотна грунтом. При этом откос нужно сделать максимально пологим, чтобы не допустить дальнейшего подмыва дороги, отметили в региональном Минстрое.

Протяженность подтопленного участка составляет 400 метров, сейчас он обозначен специальными дорожными знаками и сигнальными столбиками.

«Представители управления дорожного хозяйства, районной администрации и подрядной организации определяют участок, пригодный под сосредоточенный резерв грунта. Для ускорения сроков устранения паводковой ситуации администрацией Москаленского района планируется ввести режим ЧС», — сообщили в пресс-службе облправительства.

Работы по ликвидации последствий паводка ориентировочно займут 10 дней. Средства на них выделят из дорожного фонда Омской области.

Все новости региона
 В Омске пропал пенсионер, страдающий потерей памяти
Долгострой на 3-ей Енисейской в Омске требуют достроить через суд
ЦСР предложил создать единую государственную цифровую платформу
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
Эксперт заявил о резком падении доступности сала для украинцев
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Владимир Путин уволил пять генералов полиции и СКР
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь