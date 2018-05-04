Строителю финансовой пирамиды отказали в свободе

Создатель кредитного кооператива «Кредитное партнерство» осужден в 2013 году на восемь лет и десять месяцев и 550 тысяч рублей штрафа за мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. За 2004−2008 годы Константин Дергалев обманул 1,5 тысячи вкладчиков, присвоив около 220 миллионов рублей.

Срок заключения мошенника истекает в июле 2022 года. Сначала он отбывал наказание в колонии общего режима, где работал в столярном цехе и на участке по изготовлению молочной продукции. В 2017 осужденного перевели в колонию-поселение, а в феврале 2018 года, отбыв более половины срока, он подал прошение об УДО.

Дергалева поддержала администрация исправительного учреждения. В личном деле осужденного дюжина поощрений за подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий, за призовые места в шахматных турнирах среди заключенных. Однако против освобождения выступили потерпевшие, некоторым из которых компенсирован ущерб в размере 1−2% от суммы вклада, другим — не возмещен вовсе. Высказалась против УДО и прокуратура.

В итоге Новосибирский суд отказал 44-летнему Дергалеву в удовлетворении ходатайства, сообщает «Коммерсант». «Возмещение ущерба в период судебного следствия в размере 100 тысяч рублей и в сумме 4 миллионов рублей от реализации квартиры, неуплата штрафа в размере 490 тысяч рублей не свидетельствуют о стремлении осужденного Дергалева к надлежащему исполнению обязанностей по компенсации ущерба потерпевшим», — говорится в постановлении суда.